مواطن يستغيث بوزير الداخلية لإنقاذ ابنه في محبسه بقسم البدرشين

تقدم المواطن حمدي قرني عبدالحليم تركي، من قرية مزغونة بالبدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، باستغاثة لـ"الوفد"، وذلك بعد الحكم على نجله "قرني حمدي قرني عبدالحليم" بـ 9 سنوات في قضايا إيصالات أمانة وشيكات.

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وقال حمدي: شاءت الأقدار أن يتعثر ابني في عمله بمجال السياحة وتم تحرير محاضر عديدي ضده بإيصالات أمانه وشيكات وفاء لهذه للديون، وتصالح فى عدد كبير منها ولكن صدر ضده أحكام سجن وجوبيه في القضية رقم ٦١١٠ لسنة ٢٠٢١، ورقم حصر ٣١٦ لسنة ٢٠٢٢، والقضية رقم ٩٠٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٢٢، والقضية ١٨٦٧٩ لسنة ٢٠٢١ ورقم الحصر ٤١٤ لسنة ٢٠٢٢، والقضية رقم ١٠٣٧٩ لسنة ٢٠٢١ ورقم الحصر ٤١٦ لسنة ٢٠٢٣.

مناشدة لوزير الداخلية

وتابع: وجملة الأحكام في هذه القضايا بلغت ٩ سنوات يقضيهم فى محبسه بمركز شرطة البدرشين ولم يتم ترحيله لسجن عمومي ليقضي باقي العقوبة رغم مطالبتنا المستمرة بذلك، وهذا الأمر يكلفني فوق طاقتي زيارات شبه يومية اتكبد فيها تكاليف مادية تفوق طاقتي علاوة على المشقة والتعب وأنا رجل مريض ومُسن ولا استطيع الوفاء بمتطلباته داخل محبسه بمركز البدرشين.

وأضاف أن الحالة الصحية لابنه تدهور في كل يوم أكثر، مناشدًا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتدخل وإصدار أوامره إلى مصلحة السجون بنقله إلى سجن قريب من محل سكنه رحمة بالظروف المادية الصعبة لأسرته.