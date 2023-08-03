الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

أولياء أمور بولاق الدكرور يطالبون بإنشاء مدرسة للتعليم التجاري

اولياء الامور
اولياء الامور

استغاث أولياء أمور طالبات المرحلة الإعدادية الراغبات في التقديم للتعليم الفني التجاري ببولاق الدكرور بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للبحث عن حلول بشأن إنشاء مدرسة تعليم تجاري بإدارة بولاق الدكرور التعليمية حيث لا يوجد مدرسة سوى وحدة خدمات ( وهذه بمصاريف ولأصحاب المجاميع الضعيفة).

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تنسيق الثانوية العامة 

وأوضح أولياء الأمور أن الطالبات أصحاب المجاميع الكبيرة والتي تعادل تنسيق الثانوية العامة وغيرها الراغبات في الالتحاق بالتعليم الفني التجاري لا يوجد لهم ومعهم الطلبة البنين مدرسة تعليم تجاري بإدرة بولاق الدكرور ويضطرون للالتحاق  بمدارس خارج إدارة بولاق الدكرور التعليمية  مثل إدارتى الهرم و العجوزة.

التعليم الفني التجاري 

وقالوا "فوجئنا هذا العام برفض مدرسة التعليم الفني التجاري بالهرم إلحاق طالبات بولاق الدكرور للصف الاول الثانوي التجاري بها وبناء عليه فعليهم الالتحاق بمدرسة مشعل آخر شارع الهرم أو مدرسة ساقية مكي للتعليم الفني التجاري بالجيزة، فضًلا عن بعد المسافة سيؤثر على أداء الطلبة، بالإضافة إلى  المشقة والمصروفات التى تتعرض  لها الطالبات.

اقتراحات أولياء الامور 

واقترح أولياء الامور مؤقتًا لحين الموافقة على بناء مدرسة ثانوي للتعليم الفني التجاري أن يتم إلحاقهم بإحدى مدارس بولاق الدكرور الثانوي العام التي تعمل فترة واحدة على أن تكون هناك فترة ثانية لطالبات التعليم الفني التجاري (نظامي) لحل المشكلة، متمنين أن يلقى هذا الاقتراح اهتمام المسؤولين بإدارة بولاق الدكرور التعليمي.

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