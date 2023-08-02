خفض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني بـالمنيا

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء 2 اغسطس 2023 ، على تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/2024 ، من 218 درجة لتصبح 215 درجة للقبول بالثانوي العام.

أي بواقع تخفيض القبول بــ 3 درجات ، وذلك لإستكمال الأعداد المطلوبة من الطلاب بالمدارس ، وذلك نظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس ، وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب، كما وافق اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني.

وذلك بناء على الطلبات المقدمة من مديري الإدارات التعليمية، نظراً لعدم استكمال الأعداد المطلوبة من الطلاب في بعض مدارس التعليم الفني.