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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

خفض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني بـالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء 2 اغسطس 2023 ، على تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/2024 ، من 218 درجة لتصبح 215 درجة للقبول بالثانوي العام.

أي بواقع تخفيض القبول بــ 3 درجات ، وذلك لإستكمال الأعداد المطلوبة من الطلاب بالمدارس ، وذلك نظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس ، وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب، كما وافق اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني.

وذلك بناء على الطلبات المقدمة من مديري الإدارات التعليمية، نظراً لعدم استكمال الأعداد المطلوبة من الطلاب في بعض مدارس التعليم الفني.