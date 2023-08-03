الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد عرض "عادلون" في المهرجان القومي للمسرح

عادلون
عادلون

يستضيف مسرح الغد، في الثامنة مساء اليوم، الخميس، فرقة بورسعيد الإقليمية المسرحية، والتي تقدم عرض "عادلون؟"، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المشاركة في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16.

إطار فلسفي حول منظمة تخطط لقتل الطغاة

"عادلون؟" عن رواية "الأبرار" للكاتب ألبير كامو، وتدور أحداثه في إطار فلسفي حول منظمة تخطط لقتل الطغاة، وتسعى كل شخصية من فريق عمل المنظمة إلى تنفيذ العدالة من وجهة النظر الخاصة بها، و تتصاعد الأحداث والصراعات بين الشخصيات، ليؤكد العرض في نهايته على فكرة أن العدالة تتحقق بشرف وحرية وحب وليس عن طريق القتل أو العدائية.

 

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، إعداد خالد توفيق ومحمد رزق، إخراج أحمد يسري، ديكور وملابس إسلام جمال، تصميم إضاءة وليد درويش، ماكياچ خلود أبو العينين، تصوير وجرافيك عمرو ميكانو، مخرج مساعد عصام محمد، مخرج منفذ عبد الرحمن خلاف. أداء تمثيلي مصطفى العوضي، إبراهيم هيكل، مصطفى ناصر، ليلى عبد القادر، أحمد سعد، ساجد النيلي، محمد رزق، محمد جمعة، عمر ياسر، مصطفى سعد، محمد نصر، مازن هاني، آلاء الحلوجي.

 

العرض يأتي ضمن عروض إقليم القناة وسيناء برئاسة محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د جيهان الملكي، وضمن ستة عروض تشارك بها هيئة قصور الثقافة في المهرجان، والتي تضم عروض "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، و"سالب واحد" لفرقة المحمودية، و"مسافر ليل" لنوادي الأنفوشي، و"يهودي مالطة" لقومية الإسكندرية، و"رضا" لقومية الإسماعيلية.

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