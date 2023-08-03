أسعار الأسماك اليوم الخميس بأسواق الجملة

تشهد أسعار الأسماك اليوم الخميس، تغيرًا طفيفًا بأسواق الجملة، إذ تتراوح أسعار السمك البياض البلدي ما بين 60 لـ 100 جنيه، والمكرونة السويسي من 60 لـ 90 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الأسماك اليوم الخميس في أسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم الخميس

البلطي:- من 54 لـ 62 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

قشر بياض:- من 70 لـ 110 جنيهات.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي:- من 60 لـ 90 جنيهًا.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

سبيط- كاليماري:- من 175 لـ 275 جنيهًا.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 210 جنيهات.

مرجان:- من 35 لـ 55 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 45 لـ 65 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 80 لـ 300 جنيه.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيهًا.

بوري:- من 60 لـ 110 جنيهات.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 70 لـ 130 جنيهًا.

قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.