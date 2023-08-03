أسعار الخضراوات اليوم الخميس بسوق العبور

تشهد اسعار الخضراوات اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا بسوق العبور وغيره من أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات، إذ تبدأ أسعار الطماطم من 4.5 لـ 7.5 جنيه، وأسعار البصل تتراوح ما بين 13 لـ 17 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم الخميس

الطماطم:- من 4.5 لـ 7.5 جنيه.

البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 13 لـ 17 جنيهًا.

الكوسة:- من 5 لـ 9 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

فاصوليا:- من 16 لـ 20 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 3 لـ 4.5 جنيه.

باذنجان رومي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 4.5 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.

خيار صوب:- من 7 لـ 11 جنيهات.

خيار بلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

بامية:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.