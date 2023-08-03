الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الخضراوات اليوم الخميس بسوق العبور

الخضراوات
الخضراوات

تشهد اسعار الخضراوات اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا بسوق العبور وغيره من أسواق الجملة بالقاهرة والمحافظات، إذ تبدأ أسعار الطماطم من 4.5 لـ 7.5 جنيه، وأسعار البصل تتراوح ما بين 13 لـ 17 جنيهًا.

(اقرأ أيضًا) نقيب الفلاحين: توقعات بارتفاع أسعار الطماطم بسبب الموجة الحارة

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضراوات في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم الخميس

الطماطم:- من 4.5 لـ 7.5 جنيه.

البطاطس:- من 7.5 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 13 لـ 17 جنيهًا.

الكوسة:- من 5 لـ 9 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

فاصوليا:- من 16 لـ 20 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 3 لـ 4.5 جنيه.

باذنجان رومي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 4.5 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.

خيار صوب:- من 7 لـ 11 جنيهات.

خيار بلدي:- من 7 لـ 10 جنيهات.

بامية:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 7 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

مواد متعلقة

أماكن التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالإسكندرية

العصا الذكية لمساعدة المكفوفين مزودة بـ GPS (شاهد)

الزراعة تتابع منظومة صرف وحوكمة الأسمدة في الدقهلية

من المعادي لوسط البلد.. كثافات على الكورنيش صباح اليوم

أماكن التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة والجيزة

تعليم سوهاج تشدد على ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية بالمؤسسات التعليمية