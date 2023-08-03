أمريكا.. حريق هائل بمدينة فينيكس وسط موجات حر قاسية

اندلع حريق هائل في مدينة فينيكس الأمريكية، وانتشرت النار بسرعة لتشمل ما لا يقل عن 4 مبانٍ، فيما أكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن أكثر من 100 من رجال الإطفاء شارك في إخماد الحريق.

وقالت هيئة الإطفاء في مدينة فينيكس، يوم الأربعاء، إن الحريق ناجم عن اشتعال الأعشاب، وانتشرت النار بسرعة لتشمل ما لا يقل عن 4 مبانٍ.

ودعت السلطات المحلية في فينيكس، السكان لمغادرة المنطقة أو البقاء في المنازل قدر الإمكان، والحد من أي أنشطة خارج المنازل في المناطق التي تصاعد فيها الدخان.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق. ولم يصب أحد بأذى، حسب المسؤولين المحليين.

تهديد وجودي

وفي هذا السياق قال جو بايدن، إن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو تهديد وجودي.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحاته: "لا أحد يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي"، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق بشكل أكبر.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك محاولات داخل الكونجرس الأمريكي، لتعطيل تمويل خطط لمحاربة التغير المناخي، مؤكدًا أن إدارة الغابات الأمريكية ستوفر مليار دولار لزراعة أشجار في المدن".

ونوه بايدن، في حديثه بأنه يعمل على خطة لجعل المجتمعات المحلية تتعافى من آثار موجة الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة تؤثر في 100 مليون أمريكي.

ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصًا مدينة فينيكس انتهاء مؤقتا لموجة الحر والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة التي بلغت ذروتها عند 110 فهرنهايت (43.3 درجة مئوية)، يوم الإثنين الماضي، حيث خففت الأمطار الموسمية الباردة قليلاً من موجة الحر الخطيرة التي هاجمت الجنوب الغربي الأمريكي طوال شهر يوليو.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المنطقة الممتدة من تكساس عبر نيو مكسيكو وأريزونا وحتى صحراء كاليفورنيا، عانت من حرارة تاريخية منذ يونيو، حيث اشتدت حرارة فينيكس وضواحيها أكثر من معظمها، مع تسجيل العديد من السجلات بما في ذلك 31 يومًا متتاليًا من درجة حرارة 110 فهرنهايت، حيث كان الرقم القياسي السابق 18 يومًا متتاليًا، تم تسجيله في عام 1974.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم كسر موجة الحر أخيرًا يوم الإثنين، عندما وصلت درجة الحرارة عند مستوى "108" فهرنهايت (42.2 درجة مئوية)، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وتابعت أنه من المتوقع أن يكون التراجع الطفيف في درجات الحرارة لفترة مؤقتة فقط، وتوقع خبراء الأرصاد عودة الارتفاع مرة أخرى لدرجات الحرارة لتتجاوز 110 فهرنهايت لعدة أيام لاحقة، حيث قال خبير الأرصاد في دائرة الأرصاد الوطنية ماثيو هيرش، إن شهر أغسطس قد يكون أكثر حرارة من شهر يوليو.

وأضافت أنه لا يزال أكثر من 50 مليون أمريكي تحت تحذير من الحرارة في أحد أكثر فصول الصيف حرارة على الإطلاق، وتستمر موجة الحر في التأثير على أجزاء شاسعة من البلاد.

التغير المناخي

وخلال الفترة الأخيرة بدأ العالم يسلط اهتمامه على ظاهرة التغير المناخي، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وانتشار حرائق الغابات في أنحاء العالم.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية الصين بضرورة التنسيق بينهما من أجل تكثيف جهودهما في عملية مكافحة التغيرات المناخية التي يتعرض لها كوكب الأرض.

وحذرت الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية للتغيرات المناخية وزيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تعتبر العامل الأكبر في ارتفاع درجات الحرارة وانتشار حرائق الغابات.

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