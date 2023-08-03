أزهر سوهاج يكرم “مروة نور الدين” الرابع مكرر على مستوى الجمهورية

كرم الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان الرابع مكرر على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية الأزهرية "القسم العلمى" بمجموع درجات 648 درجة من معهد الإمام على بن أبى طالب النموذجى فتيات حيث قام فضيلته بتكريم الطالبة مروة تقديراً لتفوقها الدراسى ، وتحفيزاً لإستكمال تفوقها فى مرحلة التعليم الجامعى، مشيداً بهذا التفوق والتميز الذى حققته لتكون نموذج مشرف يحتذى به.

وفى سياق متصل شكر حمادى والد الطالبة على حسن التربية ومكافحته من أجل توفير راحة أبناءه والإهتمام بتعليمهم كما قدم الشكر لوالدة الطالبة وشكرها على الوقوف بجانب ابنتها وتشجيعها المستمر لها وتوفير كل سبل الراحة لتحافظ على تفوقها العلمى منذ الصغر داعيا الله أن يبارك لهما فيها ويجعلها ثمرة خير لهما.

يذكر أن الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية هنأ من خلال اتصال هاتفي الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي فتيات الحاصلة علي المركز الرابع مكرر علي مستوي الجمهورية بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م ، متمنيًا لها مزيدًا من التفوق والتقدم .

وأعرب رئيس المنطقة عن خالص تقديره وتهانيه لأسرة الطالبة علي ما بذلوه من جهد ورعاية لتحقق المركز الرابع علي مستوي الجمهورية، كما قدم فضيلته التهاني والتبريكات لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية علي مستوي محافظة سوهاج ولجميع الناجحين ، ومتمنيًا حظ أوفر في القادم لمن لم يحالفه التوفيق في الدور الأول.