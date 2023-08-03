نقيب الفلاحين: توقعات بارتفاع أسعار الطماطم بسبب الموجة الحارة

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ان انتاج مصر من الطماطم طوال العام يزيد عن 7 ملايين طن يكفينا محليا ويصدر منه نحو 3% فائض عن حاجتنا وتحتل مصر المركز الخامس علي مستوي العالم في انتاج الطماطم وتزرع الطماطم في مصر طوال العام في مساحات تتعدي نصف مليون فدان .





ولفت إلى ان سعر كيلو الطماطم يتراوح في الحقل حاليا بين 5 الي 7 جنيهات ويباع في سوق الجمله بين 6 الي 8 جنيهات ليصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 10 الي 15 جنيه للكيلو حسب النوع ومكان البيع وجوده الثمار



و توقع ابوصدام جنون في اسعار الطماطم في الأيام القليله القادمه بسبب تأثر انتاج العروه الحاليه بارتفاع درجات الحرارة وقلة انتاجها حيث يؤدي عطش اشجار الطماطم الي التفاف اورقها وتساقط ازهارها وضعف العقد وصغر حجم الثمار وبالتالي قلة الانتاج

كما يساهم المناخ الحالي في ضعف نمو النبات وانتشار الحشرات والامراض مما يساعد في قلة الانتاج

ومع انخفاض المعروض وزيادة الطلب علي الطماطم لكثرة استهلاكها في السلاطات والصلصات والمشروبات مع إرتفاع حرارة الجو فإن اسعارها ترتفع

خاصة إن انتاج العروه الخريفيه والتي تزرع حاليا لن تثمر قبل ثلاثة اشهر



واشار إلى ان ثمار الطماطم تعد مصدر غذائي مهم لها فوائد كبيره تصل الي حد وقف نمو الخلايا السرطانية في الرحم والرئه والبروستاتا وتعد ثمار الطماطم غذاء اساسي للمصريين يدخل في كافة الوجبات ومعظم الاكلات لا غني عنها ياكلها كافة فئات المجتمع

وان احمرار الطماطم يرجع الي وجود مادة "الليكوبين " الموجوده في البطيخ وهذا هو من يعطيها اللون الأحمر



واكد ابوصدام انه ورغم امكانيه زراعة الطماطم طوال العام لتنوع المناخ داخل مصر وتداخل العروات ووجود انواع كثيره من الطماطم تناسب جميع الأجواء والأراضي وتنوع طرق الزراعة الحديثة وامكانية زراعة الطماطم داخل البيوت المحميه

الا ان العشوائية في زراعة الطماطم وغياب الرؤيه المستقبلية وانعدام الزراعات التعاقديه وغياب الدوره الزراعيه يؤدي الي جنون في اسعار الطماطم من حين لآخر وخاصة في فترات فواصل العروات أو عند وجود ازمه طبيعيه



