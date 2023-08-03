الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تتابع تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية (إدارة قادرون باختلاف) بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بالمحافظات ، لدعم ذوي القدرات والهمم بمختلف المحافظات .

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ويقوم مركز شباب العمار بمحافظة القليوبية بتقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم جلسات تخاطب وتكامل حسي و تقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم ،بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية و الإنفعالية للأطفال ،وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي .

تقدم الجلسات مجانا من الأحد إلى الخميس من الساعه التاسعه صباحاً وحتى الثانية ظهرا.

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