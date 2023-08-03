الشباب والرياضة تتابع تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي

تواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية (إدارة قادرون باختلاف) بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بالمحافظات ، لدعم ذوي القدرات والهمم بمختلف المحافظات .

ويقوم مركز شباب العمار بمحافظة القليوبية بتقديم الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم من خلال تقديم جلسات تخاطب وتكامل حسي و تقييمات نفسية من قبل مختصين لذوى القدرات والهمم ،بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية و الإنفعالية للأطفال ،وعلاج عيوب النطق والكلام التأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي .

تقدم الجلسات مجانا من الأحد إلى الخميس من الساعه التاسعه صباحاً وحتى الثانية ظهرا.