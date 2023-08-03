أطلق النيران على جنازة.. المؤبد لشخص بأسيوط

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، بعاقبة متهم بالسجن المؤبد لاشتراكه مع آخرين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على مسيرة جنازة "سيدة" مما تسبب فى قتل نجل المتوفية وشقيقها بقرية المنشأة الكبرى بمركز القوصية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي و أحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة والمستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد.

ترجع تفاصيل القضية رقم 1779 لسنة 2022 جنايات القوصية عندما ورود بلاغ لمركز الشرطة إلى قيام أفراد من عائلة المذكرة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على مسيرة جنازة لـ "سيدة" من عائلة الشنوية " مما أسفر عن مقتل اثنين من أبناء المتوفية وشقيقها بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص مقتل كل من "حسن . ش . أ" 62 عاما بالمعاش شقيق المتوفية و "عبد الرحمن . م . ع " 27 عاما ، نجل المتوفية وإصابة اثنين آخرين ، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا امنيا بمحيط القرية لضبط الجناة .

وأسفرت تحريات المباحث عن اشتراك المتهم "جابر . س . ج . ز" واخرين سبق الحكم عليهم من عائلة "المذكرة" في ارتكاب الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث عن وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهم وعائلة المجني عليه منذ عام 2013 على خلفية قيام أفراد من عائلة المجني عليهم بقتل " عماد . خ . ع " والد المتهم الأول وعلى إثرها قام عائلة " الشنوية " بغلق منزلهم المجاور لمنزل عائلة " المذكرة " وفي ليلة 4 يناير 2020 توفيت والدة " عبد الحافظ . عيد . ح " من عائلة " الشنوية " وقرر أفراد عائلتها الخروج بجنازتها من أمام منزلها المجاور لمنازل المتهمين مما أثار أفراد عائلة المتهمين واتفقوا على قتل أي شخص من عائلة " الشنوية " إذا مروا بالجنازة من أمام منازلهم وعند مشاهدتهم لمرور مسيرة الجنازة قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على الجنازة مما أسفر عن مقتل شقيق ونجل المتوفية وإصابة شخص أخر .

وكانت المحكمة قضت بإجماع الآراء بمعاقبة كلا من" أحمد . ع . خ " و أحمد . ز . م " و " حمادة . خ . ع " بالإعدام شنقا و معاقبة " عيد . ع . م " و " أحمد . ع . م " بالسجن المؤبد و معاقبة " محمد . ح . م " بالسجن 10 سنوات وأمرت بوضع متهمين بعد انقضاء مدة عقوبتهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات .