اللجنة الخماسية تؤدى اليمين أمام المحكمة لفحص قاتلة طفلها بالشرقية

تؤدى اللجنة الخماسية من الطب النفسى اليوم الخميس، اليمين أمام محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك خلال عرض المتهمة بقتل طفلها علي اللجنة لفحصها، لتحديد مدى مسؤوليتها عن الجرم الذى ارتكبته والباعث وراء الجريمة، فيما تستأنف المحكمة جلسات محاكمة المتهمة في جلسة 22 أغسطس الجاري.

وقررت محكمة الجنايات بالزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ويحيي عادل صادق، وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها، وذلك لجلسة 22 أغسطس المقبل، لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي، والتى قررت هيئة المحكمة عرض المتهمة عليها لفحصها، من أجل تحديد مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، على أن تحلف اللجنة اليمين أمام المحكمة اليوم 3 أغسطس.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الشرقية، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "هناء محمد حسن"، 37 عامًا، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ابنها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها فى الاستئثار به، لخوفها أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها، وأغلقت حميع المنافذ، وانفردت المتهمة بالمجنى عليه ابنها مستغلة إطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، محدثة إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.