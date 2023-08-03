مدحت صالح وريهام عبدالحكيم يلتقيان جمهورهما بمهرجان العلمين.. الليلة

يستعد النجم مدحت صالح، لاحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم، الخميس، فى مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى، وتشاركه الحفل الفنانة ريهام عبد الحكيم.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل مجموعة متنوعة لأغانى الزمن الجميل، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ويشار إلى أن يشهد الأسبوع الحالى بمهرجان العلمين الجديدة مشاركة عدد من نجوم الثمانينيات والتسعينيات لإضفاء أجواء مختلفة على المهرجان، فبعد حفل مدحت صالح، الجمهور على موعد مع سهرة غنائية أخرى غدا الجمعة مع نجمي التسعينيات محمد منير وحميد الشاعري، اللذان يعيدان بهذا الحفل بريق حفلات التسعينيات، حيث يقدما خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أغانيهم الجديدة والقديمة التي تتناسب مع أجواء الصيف، كما تحيي النجمة إليسا والنجم تامر عاشور حفلا غنائيا آخر يوم السبت المقبل.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عدد كبير من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن يضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.