الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وصول 15 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر

عربات السكة الحديد
عربات السكة الحديد

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية، قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الآن الى عدد 800 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + 301 عربة درجة ثالثة مكيفة)، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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 يأتي ذلك  في  إطار صفقة الـ(1350) عربة سكة حديد جديدة للركاب، وفي اطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى عربات الصفقة، مع الاشارة إلى أن صفقة الـ1350 عربة تتكون من  850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة، يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة، و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة، و180 عربة مكيفة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة مكيفة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة فاخرة)، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

عربات السكة الحديد


 وأضاف الوزير، أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة، لافتًا إلى أن الصفقة تسهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

عربات السكة الحديد

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