رفض 28 دعوى للسماح بترخيص مركبات النقل النهري

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، برفض الدعوى المقامة من سليمان حمدى اسماعيل خلاف وعدد 27 آخرين، والتى يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 4237 وكذلك الكتاب الدورى رقم 85 لسنة 2022 بالسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل والبرى الداخلى والدولى.

حملت الدعوى رقم 77/33592، واختصمت كل من رئيس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، واللواء مدير الإدارة العامة للمرور، ورئيس جهاز النقل البرى الداخلى والدولى

وكان جهاز النقل البري نسيق مع شركات النقل الجماعي لتشغيل خطوط العاصمة الجديدة ودخول الخدمات الجديدة حيز التنفيذ لخدمة المواطنين والركاب بما يساهم في تسهيل الحركة من وإلى العاصمة الإدارية.

حدد جهاز النقل البري بالتعاون مع الشركات ومع العاصمة الإدارية الأسعار المناسبة لتذاكر أتوبيسات النقل العام لنقل الموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية بأسعار تبدأ من 20 جنيهًا للمواطن وتصل إلى 35 جنيهًا حسب نقطة التحرك.

وجاءت الأسعار كما يلي:

أولًا مواصلات القليوبية إلى العاصمة

من الخانكة قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30

من شبرا الخيمة قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30

من قليوب قليوبية إلى العاصمة الإدارية 30

من الخصوص قليوبية إلى العاصمة 30

ثانيًا مواصلات الجيزة إلى العاصمة الإدارية

أطفيح إلى العاصمة الإدارية 35 جنيها

العياط 35 جنيها

وتنص المادة الثانية للقرار على سريان أحكام اللائحة على جميع أنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب على النحو الآتي (النقل البري للركاب بأجر، والنقل البري بين المدن والمحافظات، والنقل البري الحضري، والنقل البري العابر للركاب - الترانزيت، النقل البري الدولي للركاب، والنقل البري للرحلات، والنقل البري التعليمي، والنقل البري للركاب باستخدام التطبيقات الذكية (تكنولوجيا المعلومات)، والنقل السياحي... وغيرها)