"شباب سوهاج" تواصل تدريبات رياضة الرواد لكبار السن بالملاعب المفتوحة

واصلت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تنفيذ فاعليات تدريب المشروع القومي لرياضة الرواد لكبار السن، بالملاعب المفتوحة بميدان الثقافة، بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ تدريب مشروع رياضة الرواد لكبار السن، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .



ويهدف مشروع رياضة الرواد إلى المحافظة على اللياقة البدنية والصحية لكبار السن وقضاء وقت الفراغ في ممارسة الرياضة التي تناسب قدراتهم ومهاراتهم ويتم التنفيذ تحت رعاية وزير الشباب والرياضة .

وقال الدكتور محمد فريد شوقي، إنه في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بالرياضة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال جعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة تنظم الإدارة العامة للرياضة بالمديرية باستمرار تدريبات المشاركين بالمشروع القومي لرياضة الرواد لكبار السن، مضيفًا أنه يتم تنفيذ المشروع بالملاعب المفتوحة بالثقافة في تمام الساعة الثالثة عصرًا يومين من كل أسبوع .

وأضاف وكيل الوزارة، أن مركز رياضة الرواد ضمن المشروعات القومية التي تديرها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومتابعة الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ويعد هذا المشروع أحد أهم مشروعات الوزارة في مجال التنمية الرياضية حيث يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال إتاحة الفرصة للرواد (ما فوق 40 سنة) لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.



وقال محمد زكريا، أن القيادة السياسية تولي إهتماما خاص بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري، مشيرا إلى أن المشروع القومي لرياضة الرواد يحقق رؤية الوزارة في هذا الشأن، حيث يستهدف كبار السن لممارسة الأنشطة الرياضية المنتظمة والمعتدلة، بهدف الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، ويتم فيه ممارسة ألعاب "كرة القدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة"، مؤكدا على الإلتزام بالوحدات التدريبية والتنوع في التدريبات بما يتناسب مع قدرات المشاركين.