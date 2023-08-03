الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ملفات مطروحة على مائدة الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

الدكتوراكرام بدر
الدكتوراكرام بدر الدين- استاذ العلوم السياسية

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القمة المصرية اليونانية التي ستعقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة مهمة تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين على كافة المجالات.

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قمة مصرية يونانية بين السيسي ورئيس وزراء اليونان بمدينة العلمين الجديدة

العلاقات المصرية اليونانية

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن العلاقات المصرية اليونانية لها جذور تاريخية وحضارية وثقافية، وتربط بينهم علاقات مشتركة وعوامل جغرافية حيث أن كلا الدولتين من دول البحر المتوسط، وبينهما لقاءات بصفة مستمرة على المستوى الثنائي وأيضًا على مستوى العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

علاقات ثنائية

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمة المصرية اليونانية تبحث العلاقات الثنائية بين الدولتين وكيفية تدعيمها في جوانبها المختلفة ومنها العلاقات الاقتصادية والمشروعات المشتركة، حيث أن مصر بها فرص استثمارية واعدة.

ملفات مطروحة 

وعن الملفات المطروحة، أكد بدر الدين، سيتم مناقشة قضايا التعاون المشترك والطاقة والغاز ومنطقة الشرق الاوسط، والتبادل التجاري ولاسيما في ظل التطورات العالمية التي تحدث وما آلت إليه تلك التطورات ، إذ إن مصر دولة مؤثرة في القارة الافريقية وإقليم الشرق الاوسط، وقضايا الارهاب، والهجرة غير المشروعة، والتحديات التي تواجه العالم، حيث يأتي اللقاء في اطار دبلوماسية القمة بين الزعماء، على حد قوله.

قمة مصرية يونانية 

يذكر أن تعقد قمة مصرية يونانية اليوم الخميس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ و "كيرياكوس ميتسوتاكيس"  رئيس وزراء اليونان، بمدينة العلمين الجديدة.

وتأتي القمة المصرية اليونانية في أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.

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