محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطن

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة الإنسان وتسعى جاهدة للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض، مشيداً بمبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، 100 يوم صحة والتي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة بجانب شن الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار ومنذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالمحافظة، قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية المختلفة بشن حملات تفتيشية على 3681 منشأة غذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين حيث أسفرت جهود الحملات التفتيشية عن ضبط 518 منشأه غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

إعدام أكثر من 53 طن أغذية فاسدة

كما تم إعدام 53 طن و 660 كجم أغذية فاسدة عبارة عن لحوم وأغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وضبط 23 طن و 505 كجم أغذية مختلفة ولحوم لعدم وجود بيانات مدونه عليها ولسوء التخزين بجانب سحب 1095 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وتحرير 2784 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة.