تفاصيل الـ ميني ألبوم لـ نداء شرارة باللهجة المصرية

كشفت المطربة الأردنية نداء شرارة عن تفاصيل ألبومها الجديد الذي تعمل عليه ليخرج للنور قريبًا.

وقالت شرارة على هامش مهرجان جرش مع الإعلامية شافكى المنيري ببرنامج التاسعة على القناة الأولى إن الآن أحضر مينى ألبوم مصري وبحضر أغنية لمصر تحديدا وطبعا مصر حبيبتى وهى البلد التي فتحت لى قلبها وحبها في قلبى أكثر من أن يعبر".

نداء شرارة

واستكملت المطربة الأردنية نداء شرارة حديثها قائلة : "بغنى في الأغنية باللهجة المصرية والمفاجأة انى انا هغنى في حب مصر، وفعلا شعب مصر مضياف ومصر أم الدنيا".

يذكر أن مهرجان جرش يشهد عددا كبيرا من الحفلات الغنائية منها حفل غنائي لمروة ناجي وكذلك هاني شاكر وأيضا فرقة وسط البلد وعدد آخر من الحفلات المقرر إقامتها الأيام المقبلة.

كلمات أغنية "جايين نباركلك"

وومن المعروف أن كانت قد طرحت الفنانة نداء شرارة مؤخرا أغنية بعنوان "جايين نباركلك"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي كتبت كلماتها بنفسها وهي من ألحان

نداء شرارة

فلكلور وتوزيع رافي وتقول كلمات الأغينة:

يا عريس جايين نباركلك

يا عريس يا عيني يا ليلي

مبروك ليك أنت وعروستك

يا عريس يا ليلي يا عيني

يا ابن الأصول يا سكرة

حسنك منين يا ترى

واخدت شمعه منورة

يا عريس جايين نبارك لك يا عريس

يا عيني يا ليلي

مبروك ليك إنت وعروستك يا عريس

يا عيني يا ليلي

يا عيني يا ليلي

يا اللي جمالك رباني

نظرة عيونك آه ياني

تسحر قلبه في ثواني وجايين نبارك لك

يا عروس جايين نبارك لك يا عروس

يا عيني يا ليلي

مبروك ليك إنت وعريسك يا عروس

يا عيني يا ليلي

تدوم عليكم فرحتكم

والحب ينور بيتكم

ولا حد يفرق ما بينكم جايين نبارك

للعريس جايين نبارك للعريس

يا عيني يا ليلي

للعروس جايين نبارك للعروس

للعريس جايين نبارك للعريس

يا عيني يا ليلي

للعروس جايين نبارك للعروس

يا عيني يا ليلي