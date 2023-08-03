الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل الـ ميني ألبوم لـ نداء شرارة باللهجة المصرية

نداء شرارة
نداء شرارة

كشفت المطربة الأردنية نداء شرارة عن تفاصيل ألبومها الجديد الذي تعمل عليه ليخرج للنور قريبًا.

وقالت شرارة على هامش مهرجان جرش مع الإعلامية شافكى المنيري ببرنامج التاسعة على القناة الأولى إن الآن أحضر مينى ألبوم مصري وبحضر أغنية لمصر تحديدا وطبعا مصر حبيبتى وهى البلد التي فتحت لى قلبها وحبها في قلبى أكثر من أن يعبر".

Nedaa Shrara | نداء شرارة - YouTube
نداء شرارة

واستكملت المطربة الأردنية نداء شرارة حديثها قائلة : "بغنى في الأغنية باللهجة المصرية والمفاجأة انى انا هغنى في حب مصر، وفعلا شعب مصر مضياف ومصر أم الدنيا".

يذكر أن مهرجان جرش يشهد عددا كبيرا من الحفلات الغنائية منها حفل غنائي لمروة ناجي وكذلك هاني شاكر وأيضا فرقة وسط البلد وعدد آخر من الحفلات المقرر إقامتها الأيام المقبلة.

كلمات أغنية "جايين نباركلك"

وومن المعروف أن كانت قد طرحت الفنانة نداء شرارة مؤخرا أغنية بعنوان "جايين نباركلك"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي كتبت كلماتها بنفسها وهي من ألحان

نداء شرارة: أوثّق تراث بلد يحاول الاحتلال سرقته
نداء شرارة

 فلكلور وتوزيع رافي وتقول كلمات الأغينة:

يا عريس جايين نباركلك

يا عريس يا عيني يا ليلي

مبروك ليك أنت وعروستك

يا عريس يا ليلي يا عيني

يا ابن الأصول يا سكرة

حسنك منين يا ترى

واخدت شمعه منورة

يا عريس جايين نبارك لك يا عريس

يا عيني يا ليلي

مبروك ليك إنت وعروستك يا عريس

يا عيني يا ليلي

يا عيني يا ليلي

يا اللي جمالك رباني

نظرة عيونك آه ياني

تسحر قلبه في ثواني وجايين نبارك لك

يا عروس جايين نبارك لك يا عروس

يا عيني يا ليلي

مبروك ليك إنت وعريسك يا عروس

يا عيني يا ليلي

تدوم عليكم فرحتكم

والحب ينور بيتكم

ولا حد يفرق ما بينكم جايين نبارك

للعريس جايين نبارك للعريس

يا عيني يا ليلي

للعروس جايين نبارك للعروس

للعريس جايين نبارك للعريس

يا عيني يا ليلي

للعروس جايين نبارك للعروس

يا عيني يا ليلي

نداء شرارة: مفيش تواصل مع شيرين عبد الوهاب من بعد ذا فويس.. وهذه مواصفات زوجي المستقبلي
نداء شرارة

مواد متعلقة

بعد تصدرها التريند بصحبة عمر دياب .. من هى داليدا خليل؟

بعد العثور عليه متوفي في منزله.. من هو محمد الوزير وتفاصيل آخر رسالة

الأبيض والبطيخ الراعي الرسمي في العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي "مرعي البريمو"

الفيلم العربي بروتردام يعلن عن بوستر المهرجان وبرنامج ليلة الافتتاح

أسباب غياب نيللي كريم عن العرض الخاص لـ" ع الزيرو"

ماجدة خير الله توجه رسالة قاسية لـ أبطال "سيب وأنا أسيب "

"زينهم" يُدخل أحمد داود عالم البطولة الدرامية (خاص )

قبل عرضه.. تفاصيل شخصيات أبطال فيلم "وش في وش"