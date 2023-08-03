غداً.. انطلاق المعرض العقارى The Address Property Show

ينطلق المعرض العقارى The Address Property Show لشركة «The Address Investments»، والذى يستهدف إعادة تشكيل سوق العقارات لتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائها وشركائها من خلال منح الاستشارات اللازمة لكل من المشترى والمطور العقارى، وتوجيههم لاتخاذ أفضل الخيارات التى تناسب اهتماماتهم، حيث تنتهج الشركة ممارسات مبتكرة تعزز نمو السوق المستدام ورضا العملاء المستمر.

ويشارك فى المعرض، الذى يعقد فى مركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوى، القاهرة الجديدة اعتبارا من الغد ولغاية 7 أغسطس الجارة بمشاركة 20 شركة تنمية وتطوير عقارى من كبريات الشركات فى السوق؛ على رأسها شركة سوديك sodic، وماونتن فيو، ولاند مارك للتطوير العقاريLMD، والأهلى صبّور للتنمية العقارية، وأورا ديفلوبرز، وذا مارك كوميونتيز، ومصر إيطاليا، وشركة بيبول آند بليسز للتطوير العقارى People & Places، وتطوير مصر، وهايد بارك، وشركة عربية للتنمية والتطوير العقارى Arabia Developments، وشركة النيل للتطوير العقارى، وشركة مافن للتطوير العقارى، ومبانى إدريس، وشركة CRED، وتايمز للتطوير العقارى.

ويتسم المعرض بالتنوع فى الشركات العقارية والمنتجات التى تلبى كافة احتياجات العملاء، حيث يمكن للمشترين الاستفادة من المزايا والعروض الحصرية الخاصة بالمعرض، كما يسمح للمطورين بتوسيع قاعدة عملائهم، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر المعرض تجربة سلسة للزوار من خلال الجولات المصحوبة بالمنظمين، مما يتيح لهم الانتقال بسهولة بين جميع المطورين المشاركين.

ومن جانبه أكد مصطفى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة The Address Investments: «حرصت الشركة على تنظيم معرضThe Address Property Show لتلبية مختلف احتياجات العملاء من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والساحلية، بما يتواكب مع معايير الاستدامة البيئية. نتوقع استمرار الطلب على العقار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، باعتباره الاستثمار الآمن، حيث إنه الأكثر قدرة على الاحتفاظ بقيمته كما أنه قابل للزيادة بشكل مستمر فهو أفضل وسيلة استثمار. وقد سجل الطلب على العقارات زيادة قدرها ٣٠٠٪ خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى. ومن المتوقع أيضاً أن تستمر أسعار العقارات فى زيادة بداية عام ٢٠٢٤ بنسبة ٢٥٪ - ٣٠٪ وهو ما يجعل السوق المصرية لا تزال جاذبة بشكل كبير للمستثمرين فى الداخل والخارج».