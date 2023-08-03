برشلونة يُعجل بقدوم فيتور روكي لتعويض رحيل ديمبلي

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني، قد يلجأ إلى تغيير خططه بخصوص لاعبه فيتور روكي، الذي وقع معه النادي من أتليتيكو باراناينسي البرازيلي.

يفكر برشلونة في تقديم موعد وصول اللاعب البرازيلي للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف، بدلاً من انتظار ميركاتو القادم.

وجاء ذلك التغير بتبكير انضمام فيتور روكي إلى صفوف الفريق، بعد إعلان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أن لاعبه عثمان ديمبيلي سيغادر رسميًا للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وانضم المهاجم البرازيلي فيتور روكي إلى برشلونة منتصف الشهر الماضي، ليلتحق إلى صفوف الفريق في صيف 2024، بسبب صعوبة تسجيله في الوقت الحالي.

فيتور روكي

عوامل انتقال فيتور روكي إلى النادي الكتالوني هذا الصيف

العامل الأول سيكون إقصاء أتليتيكو باراناينسي، من كوبا ليبرتادوريس قبل 31 أغسطس، وفي الوقت الحالي قد يتم إقصاءه بالفعل من البطولة، بعد خسارته ذهاب دور الـ 16 أمام بوليفار 3-1، وستقام مباراة الإياب في 9 أغسطس.

العامل الثاني هو قدرة برشلونة على وضعه ضمن حدود رواتبهم، لكن لم يتضح بعد ما هي المساحة المتاحة للنادي لتسجيل عقود جديدة.

ويأمل تشافي ونادي برشلونة أبرام ثلاث صفقات جديد في سوق الانتقالات الحالي، وخطوة بيع ديمبيلي ستجمع الكثير من الأموال التي يمكن استخدامها لتلك الصفقات.

من هو فيتور روكي

بدأ روكي مسيرته الكروية مع نادي كروزيرو، وتم تصعيده للفريق الأول في عام ،2022 ثم انتقال إلى أتلتيكو باراناينسي مقابل 4.7 مليون يورو.

وتألق المهاجم البرازيلي مع منتخب بالده، في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما، حيث توج هدافا للبطولة التي حقق المنتخب البرازيلي لقبها، بعدما سجل 6 أهداف.

وشارك مهاجم برشلونة الحديث، مع منتخب البرازيل للكبار، ليسجل ظهوره الأول والوحيد حتى الآن مع "السيليساو" أمام لمغرب.