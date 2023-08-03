رسمياً.. مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيله عن منصبه والابتعاد عن المشهد داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “يوتيوب” : “ رحلت عن نادي الزمالك واصبحت مشجعاً زملكاويا ساتواجد في مدرجات الدرجة الثالثة ”.

وتابع: “ أقول لممدوح عباس الأزمة بيني وبينك انتهت الآن لقد رحلت عن النادي، وستقام انتخابات في اكتوبر المقبل من يرد الترشح فليتقدم للانتخابات ”.

وأضاف: " ارجو أن يقوم ممدوح عباس برفع الحجز عن حسابات نادي الزمالك، أمير مرتضى أيضاً رحل عن النادي وهو يرفض العودة رغم نجاحه في الاتفاق مع بعض اللاعبين من أجل التجديد، أبرزهم أحمد فتوح".

وأوضح مرتضى منصور سبب تواجده بمقر اتحاد الكرة قائلاً: “ تواجد في اتحاد الكرة وعقدت جلسة مع جمال علاء ووليد العطار من أجل حل أزمة المديونيات المتأخرة لقيد الصفقات في القائمة الأولى ”.

وأتم: " وجدنا أن مديونية نادي الزمالك لدى اتحاد الكرة بلغت 64 مليون جنيه مصري".