جامعة أسيوط تستقبل وفدا من المجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب اليوم الأربعاء لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تضم الدكتور محمد حسن ومحمود فراج ومحمد كامل لمتابعة تنفيذ القواعد والشروط التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات حول اختبارات القدرات.

أفاد الدكتور عبدالمولي بأن جامعة أسيوط ملتزمة بتوفير كافة الإمكانيات للطلاب وتحرص الجامعة علي استخدم معايير موضوعية لتقييم قدرة الطالب وموهبته وإبداعه وتعزيز قدرتهم على إجراء الاختبارات واستعدادهم لتحقيق الأهداف المرجوة من اختبار القدرات.

وأضاف أنه حدد الجدول الزمني للتقدم والتسجيل لاختبارات القدرات وأكد ان غدا الخميس 3 أغسطس هو آخر موعد للتسجيل باختبارات القدرات علي موقع التنسيق الإلكتروني بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.



ومن ناحية أخري أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بتنظيم الجامعة المتميز في اختبارات قدرات طلاب المدارس الثانوية الراغبين في القبول بالكليات المطلوب منهم اجتياز اختبار القدرات وفقًا لشروط وأنظمة القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات وقد تمت الاختبارات وفي الإطار الذي تقدمه الوزارة للطلاب لتسجيل رغباتهم في إجراء اختبار القدرات