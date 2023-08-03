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الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد العثور عليه متوفي في منزله.. من هو محمد الوزير وتفاصيل آخر رسالة

محمد الوزير 
محمد الوزير 

رحل عن عالمنا الملحن والمطرب الشعبي الشاب محمد الوزير في غموض، دون الكشف عن أسباب الوفاة حتي الأن ، إذا عثر عليه متوفيا في منزله، وذلك بعد أيام قليلة من طرحه أغنيته الجديدة عنوان "يلا نرقص"

وتستعرض بوابة الوفد إبرز المعلومات عن المطرب الشعبي الراحل محمد الوزير .

إسلام عاطف يروي التفاصيل الأخيرة

قال الملحن إسلام عاطف في تصريحات صحفية، إن الوزير كان بصحة جيدة وكان معنا طوال الليل قبل العثورعليه متوفيا في منزله، موضحا أنه علم بالخبر من صاحبه مدرب الأسود محمد سيد الحلو.

من هو محمد الوزير

محمد الوزير من مواليد عام 1985، من محافظة الجيزة ، تعاون محمد الوزير مع الكثير من المطربين الشعبيين منذ بدايته الفنية ،حيث تعاون مع المطرب طارق الشيخ والفنان نادر أبو الليف،وعدد آخر من النجوم.

وفاة محمد الوزير صاحب أغنية "يلا نرقص".. وهذا آخر ما كتبه
محمد الوزير

آخر رسالة عبر الفيسبوك"

نشر المطرب الراحل محمد الوزير قبل ساعات من رحيله ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك :"اللهم صل على من أطال السجود والوقوف بين يديك حتي تفطرت قدماه الشريفتين.

و حرص عدد من الشعراء والملحنين  على نعى المطرب الراحل محمد الوزير ، حيث نشر إيهاب عبد العظيم، فقد كتب عبر فيسبوك "البقاء لله وحده توفي إلى رحمة الله صديقنا المحترم الملحن محمد الوزير، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".

وعلق بلال محمد: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخونا الملحن محمد الوزير في ذمه الله ربنا يرحمك يا صحبي ملحقتش تفرح باغنيتك ولسا متكلمين مفيش كام يوم ربنا يرحمك يارب في الجنة بإذن الله تعالى".

لقوه فى بيته".. تفاصيل وفاة المطرب محمد الوزير
محمد الوزير 

وقال الشاعر صلاح عطية: "البقاء لله الملحن والمطرب محمد الوزير لسه كان كاتب بوست من كام ساعة : اللهم صلِّ على من أطال السجود والوقوف بين يديك حتى تفطرت قدماه الشريفتين.. ولسه كان منزل كليب جديد بصوته مع شركة لايف ستايلز من كام يوم".

ويذكر أن أصدر الفنان والملحن محمد الوزيرمنذ أيام  أغنية  بعنوان "يلا نرقص" من ألحانه وكلمات السيد علي وتوزيع مؤمن ياسر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز،وقام بتصويرها مع المخرج متيم السراج.

 

تفاصيل وفاة الملحن محمد الوزير صاحب أغنية "يلا نرقص" | مصراوى
محمد الوزير 

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