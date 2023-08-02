التموين : قرار إعفاء الذهب من الجمارك خفض سعر الجرام 700 جنيه (فيديو)

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن المعدن الأصفر هو ملاذ آمن ومصدر قيمة جيد جدًا والمصريون وجدوا أن الأسعار جيدة لاقتناء الذهب خلال هذه الفترة.

المصريون من الشعوب التي تحب اقتناء الذهب

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء أن المصريين من الشعوب التي تحب اقتناء الذهب وذلك منذ أيام الفراعنة، ومنذ توت عنخ آمون، أما في العصر الحديث المصريون يحبون اقتناء الذهب منذ أن كان سعر الجرام الواحد 80 قرشاً و

وتابع: "الذهب انخفض أكثر من 700 جنيه بعد قرار إعفائه من الجمارك التي كان لها تأثير قوي جدًا على استقرار الأسواق.

وأضاف أن قرار وزير التموين بجعل أجرة السبّائك نفس أجرة المشغولات الذهبية أدى إلى اتزان الأسواق وأصبحت مبيعات المشغولات الذهبية تكاد تساوي السبائك و الجنيهات.