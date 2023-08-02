عاجل
رسمياً.. مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك أسامة الأزهري: الأرض قبل سيدنا آدم كانت معمورة بأجناس مختلفة من الوجود (فيديو) ترامب يواجه 561 عامًا بالسجن في 3 قضايا جنائية طالبة بالثانوية تكشف قصة نجاحها: كنت بذاكر وأنا على جهاز الغسيل الكلوى
الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

التموين : قرار إعفاء الذهب من الجمارك خفض سعر الجرام 700 جنيه (فيديو)

الذهب
الذهب

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب،  إن المعدن الأصفر هو ملاذ آمن ومصدر قيمة جيد جدًا والمصريون وجدوا أن الأسعار جيدة لاقتناء الذهب خلال هذه الفترة.

txt

رئيس شعبة الذهب يكشف موعد انخفاض المعدن الأصفر.. فيديو

المصريون من الشعوب التي تحب اقتناء الذهب

وأضاف    مستشار وزير التموين لشئون الذهب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم  الأربعاء  أن المصريين من الشعوب التي تحب اقتناء الذهب وذلك منذ أيام الفراعنة، ومنذ توت عنخ آمون، أما في العصر الحديث المصريون يحبون اقتناء الذهب منذ أن كان سعر الجرام الواحد 80 قرشاً و

وتابع: "الذهب انخفض أكثر من 700 جنيه بعد  قرار إعفائه من الجمارك التي كان لها تأثير قوي جدًا على استقرار الأسواق.

وأضاف أن قرار وزير التموين بجعل أجرة السبّائك نفس أجرة المشغولات الذهبية أدى إلى اتزان الأسواق وأصبحت مبيعات المشغولات الذهبية تكاد تساوي السبائك و الجنيهات.

مواد متعلقة

رئيس شعبة الذهب يكشف موعد انخفاض المعدن الأصفر.. فيديو

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 24 بـ 2.461 جنيه