عاجل
الأرصاد تحذر من طقس أغسطس.. الصعيد المتضرر الأكبر مفاجأة من الأرصاد الجوية حول طقس الأربعاء.. أمطار خفيفة غدًا مغنية تعتدي على جمهورها وتضربهم بالميكروفون .. فيديو أرقام ساخنة للإبلاغ عن شكاوى انقطاع الكهرباء في غير المواعيد المحددة قصة الرجل الياباني الذي تحول لكلب.. حقق حلم عمره
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رئيس شعبة الذهب يكشف موعد انخفاض المعدن الأصفر.. فيديو

ذهب
ذهب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، إن استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الأخيرة مقارنة بالأسواق العالمية.

وفسر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، استقرار أسعار الذهب في مصر، نتيجة لقرار السماح للمصريين بالدخول بالذهب من الخارج، إلى جانب قرارات البنك المركزي بشأن سعر صرف الدولار بالإضافة إلى توازن العرض مع الطلب.

txt

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 24 بـ 2.461 جنيه

txt

النيجر يوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا

وأوضح رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أنّ سعر الذهب عيار 21 سجل 2150 جنيها، وهي أسعار عادلة تتفق مع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أنّ الذهب ملاذ آمن للاستثمار ويحافظ على قيمة شرائية مستمرة.

ونوه إلى أن انخفاض أسعار الذهب يحدث في حالة تراجع معدلات التضخم، وتوقف الحروب العالمية، واستقرار الظروف المناخية المضطربة، لكن طالما بقيت تلك التحديات سيظل سعر الذهب على هذا الحال ما بين الارتفاع والانخفاض.

مواد متعلقة

أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الاثنين

الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب له في 4 أشهر

القبض على عصابة نسائية لبيع الذهب المُقلد

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

تراجع أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت

سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار الـ21 بـ 2155 جنيها

سعر الذهب بالأسواق بمنتصف تعاملات اليوم

الجريدة الورقية