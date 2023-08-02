ننشر حركة رؤساء مباحث مراكز شرطة المنيا

اعتمد اللواء محمد مصطفى ضبش ، مدير أمن المنيا ، الحركة الداخلية لرؤساء مباحث مديرية أمن المنيا ، حيث تم تعيين المقدم جاد الله صدقى رئيسا لمباحث مرور المنيا ، والمقدم عبد الوهاب أبو طالب رئيسا لمباحث بندر المنيا اول .

والرائد الحسيني جابر رئيسا لمباحث بندر المنيا ثان ، والمقدم بلال الجنايني رئيسا لمباحث مركز المنيا ، ووالإبقاء على المقدم محمد بكر رئيسا لمباحث مركز ملوى ، والرائد محمد عبد اللاه رئيسا لمباحث بندر ملوي ، والرائد محمد عبد الغنى رئيسا لمباحث ديرمواس ، الرائد إسلام زين رئيسا لمباحث أبو قرقاص ، والرائد على سمير رئيسا لمباحث المنيا الجديدة، والمقدم يحيى شاهين كيلاني رئيسا لمباحث سمالوط شرق .

والرائد عبد الرحمن الغزاوى رئيس مباحث سمالوط غرب ، الرائد حازم الحيني رئيسا لمباحث مطاى ، والرائد احمد سامى رئيسا لمباحث بنى مزار ، والرائد احمد سعيد رئيسا لمباحث مغاغة ، والرائد هشام أبو العلا رئيسا لمباحث العدوة، والعميد عمر بشر رئيسا لمباحث محكمة المنيا ، والمقدم جاد الله صدقى رئيسا لمباحث مرور المنيا ، والعميد احمد ابوشناف محمد ناجي ، رئيسا لمباحث قسم الأسلحة الغير مرخصة .