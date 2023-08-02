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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ننشر حركة رؤساء مباحث مراكز شرطة المنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

اعتمد اللواء محمد مصطفى ضبش ، مدير أمن المنيا ، الحركة الداخلية لرؤساء مباحث مديرية أمن المنيا ، حيث تم تعيين المقدم جاد الله صدقى رئيسا لمباحث مرور المنيا ، والمقدم عبد الوهاب أبو طالب رئيسا لمباحث بندر المنيا اول .

والرائد الحسيني جابر رئيسا لمباحث بندر المنيا ثان ، والمقدم بلال الجنايني رئيسا لمباحث مركز المنيا ، ووالإبقاء على المقدم محمد بكر رئيسا لمباحث مركز ملوى  ، والرائد محمد عبد اللاه رئيسا لمباحث بندر ملوي ، والرائد محمد عبد الغنى رئيسا لمباحث ديرمواس  ، الرائد إسلام زين رئيسا لمباحث أبو قرقاص ، والرائد على سمير رئيسا لمباحث المنيا الجديدة، والمقدم يحيى شاهين كيلاني رئيسا لمباحث سمالوط شرق  .

والرائد عبد الرحمن الغزاوى  رئيس مباحث سمالوط غرب ، الرائد حازم الحيني رئيسا لمباحث مطاى ، والرائد احمد سامى رئيسا لمباحث بنى مزار ، والرائد احمد سعيد رئيسا لمباحث مغاغة ، والرائد هشام أبو العلا رئيسا لمباحث العدوة، والعميد عمر بشر رئيسا لمباحث محكمة المنيا ، والمقدم جاد الله صدقى رئيسا لمباحث مرور المنيا ، والعميد احمد ابوشناف محمد ناجي ، رئيسا لمباحث قسم الأسلحة الغير مرخصة .

 

 

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