حركة تنقلات داخلية موسعة بمديرية أمن الفيوم

أجرى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، حركة تنقلات داخلية شملت عددا من الضباط، لتجديد وضخ دماء جديدة وترقية البعض بتولي مهام مناصب جديدة.

وتضمنت الحركة عدد من التنقلات الداخلية للضباط من قيادات وضباط إدارة البحث الجنائي والنظام بمديرية أمن الفيوم ومراكز الشرطة. وشملت الحركة نقل العميد حسن عبد الغفار رئيسا لفرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، والعقيد هاني علي تعيلب رئيسا لفرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم والعقيد كريم محرم رئيسا لمباحث الاشتباه، والعقيد عاطف الواحى رئيسا لمباحث المرور، والعقيد مصطفى الجندى رئيسا لمباحث التموين، والعقيد سامح عبد الظاهر رئيسا لمكتب مكافحة المخدرات والعقيد حازم الهاين رئيسا لمباحث قسم المعلومات الجنائية، والعقيد محمود هيبه مفتشا لمباحث قسمي أول وثان الفيوم والمقدم محمد هاشم رئيسا لقسم تحريات مديرية أمن الفيوم، والمقدم كريم حمزة رئيس مباحث الاموال العامة، والمقدم عبد الله عثمان رئيسا لإدارة تنفيذ الأحكام والمقدم محمد شريف تعيلب رئيسا لمباحث الترحيلات، والمقدم محمد دعبس رئيسا لمباحث المرافق والمقدم سيد غيضان رئيسا لمباحث الآداب، والمقدم محمد ثروت مفتشا لمباحث مركز شرطة طاميه والمقدم أحمد جنيدي مفتشا لمباحث لمركز شرطة سنورس والرائد محمد عبد الحكيم وكيلا لإدارة تنفيذ الأحكام والرائد حسين فؤاد قسم المساعدات الفنية. كما شملت الحركة نقل الرائد احمد طرفاية وكيلا لمباحث الطرق والمنافذ والرائد أحمد عبد الحكيم رئيسا لمباحث النجدة والرائد احمد عشري وكيلا لإدارة المرافق، والنقيب محمد على صالح وكيلا لمباحث التموين، والنقيب محمد عطيه هيكل معاونا لمباحث الأشتباه والنقيب ابانوب أشرف معاونا لمباحث وحده الاشتباه والمقدم احمد جنيدى مفتشا لمركزي طامية وسنورس. وشملت الحركة الداخلية لرؤساء أقسام ومراكز الفيوم، الرائد أحمد السوهاجى رئيسا لقسم مباحث قسم شرطة اول الفيوم والرائد هشام حسن رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان الفيوم والرائد هيثم طلبه رئيسا لمباحث مركز اطسا والرائد احمد يسرى رئيسا لمباحث مركز سنورس والرائد احمد عبد المجيد رئيسا مباحث مركز الشواشنه، بالإضافة إلى تجديد الثقة في الرائد أنور المصرى رئيسا لمباحث مركز أبشواى والرائد محمد كمال رئيسا لمباحث مركز يوسف الصديق والرائد احمد فريتم رئيسا لمباحث مركز شرطة الفيوم والرائد احمد صوفى رئيسا لمباحث مركز طامية، والرائد محمد الهاين رئيسا لمباحث مركز شرطة سنهور والمقدم عمر شوقى رئيسا لمباحث الفيوم الجديدة والنقيب محمد عويس معاونا لمباحث المرور والنقيب حسام عبد السميع معاون تنفيذ الإحكام بمركز شرطة طاميه، والنقيب خالد يحيى عبد السميع معاونا لمباحث مركز شرطة الفيوم والنقيب مازن إيهاب معاونا لمباحث مركز شرطة سنورس، والنقيب مهند الشريف معاونا لمباحث مركز سنهور والنقيب محمد عبد الناصر معاونا لمباحث قسم أول، والنقيب أدهم حمزة معاونا لمباحث مركز اطسا، والملازم أول أحمد ياسر رحيم معاونا لمباحث قسم أول الفيوم.

وتضمنت الحركة الداخلية لمأموري الأقسام والمراكز بمديرية أمن الفيوم نقل العميد محمد فؤاد مأمورا لقسم شرطة أول الفيوم والعقيد محمد نادر درويش نائبا لمأمور قسم أول الفيوم والعقيد حسن ابو عقرب مأمورا لقسم ثان الفيوم والعميد محمد جلال ذيدان مأمورا لمركز شرطة طاميه والعميد محمد ثابت عطوة مأمورا لمركز شرطة إطسا والعميد أسامه أبو طالب مأمورا لمركز شرطة أبشواي والعقيد أحمد أبو سيف مأمورا لمركز شرطة الشواشنة والعقيد محمود أبو بكر مأمورا لمركز شرطة سنهور والعقيد إسلام لطيف مأمورا لمركز شرطة الفلاحين والعقيد مصطفى عبد العظيم خالد حسن رئيسا لقسم شرطة المرافق والمقدم علاء محمد السيد عثمان رئيسا لقسم القوات الخاصة بإدارة قوات الأمن والمقدم طارق يس يوسف عرفه نائبا لمأمور مركز شرطة إطسا والمقدم عبد الرحمن محمد الفل ضابط بإدارة الحماية المدنية ورئيسا قسم التواصل المجتمعي بإدارة حقوق الأنسان، والرائد محمد كامل محمد إبراهيم نائبا لمأمور مركز يوسف الصديق والرائد أحمد ممدوح حسن عطا رئيسا لقسم الصيانة والإنشاءات، والعقيد أحمد شوقي أمين سلوم مفتشا لفرقة غرب، والرائد عبد الهادي محمد عبد الرازق نائبا لمأمور مركز شرطة يوسف الصديق للخدمات الأمنية والرائد رجب صبحي رئيس قسم الأسلحة والذخيرة والرائد اسامه على عبد العظيم نائبا لمأمور مركز شرطة إطسا للخدمات الأمنية، والنقيب عمرو عمر صبحي محمد خليل رئيسا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز شرطة يوسف الصديق والرائد أحمد عبد الله محمد السيد رئيسا لنقطة تطون بمركز شرطة إطسا والرائد توفيق سيد توفيق نائبا لمأمور بمركز شرطة الفيوم للخدمات الأمنية والرائد عبد المنعم علي بسيوني رئيسا لنقطة النزلة بمركز الشواشنة الرائد أشرف فؤاد يوسف الخطيب رئيسا لوحدة حقوق الإنسان بمركز شرطة إطسا والرائد محمد عبد العظيم إسماعيل رئيسا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز شرطة أبشواي والرائد سالم سيد محمود صاوي رئيسا لنقطة فيديمين بمركز سنهور القبلية والنقيب عمرو أحمد حسن شيخون رئيسا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز شرطة إطسا والرائد عماد مصطفى ربيع قمره رئيسا لنقطة سنهور البحرية بمركز شرطة سنهور القبلية والرائد محمد مدين هاشم الروبي معاون ضبط بمركز شرطة الشواشنة والنقيب أحمد صلاح ضابط بالسجن المركزي بمركز يوسف الصديق والنقيب حسان عيد محمد سالم رئيسا لنقطة شرطة الحامولي بمركز شرطة يوسف الصديق والنقيب محمد فايز ضابط بإدارة التحريات والنقيب عصام وحيد صالح رئيسا لنقطة قارون بمركز يوسف الصديق والملازم اول محمد أحمد محمد عبد الغني رئيسا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز شرطة طاميه

تعيين عددا من الضباط بوحدة حقوق الإنسان بمراكز الشرطة في الفيوم

والنقيب حسين محمد عباس رئيسا لوحدة حقوق الإنسان بقسم شرطة الفيوم الجديدة والنقيب وائل سعيد محمد أحمد رئيسا لوحدة حقوق الإنسان بمركز شرطة سنهور القبلية والرائد أبو زيد حسانين مصطفى عبد العزيز رئيسا لوحدة تكنولوجيا المعلومات بقسم شرطة أول الفيوم.

يأتي هذا في إطار حركة التنقلات السنوية وخطة مديرية أمن الفيوم لضخ دماء جديدة في الأقسام الشرطية، والأهتمام بتعيين الكفاءات في المناطق التي لها طبيعة أمنية خاصة، وذلك للقضاء على الجريمة بشتى صورها في نطاق المحافظة، وإحكام السيطرة الأمنية، بكافة أنحاء المحافظة.