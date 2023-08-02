إصابة 3 أجانب روس ومواطن إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق وادى النطرون

تعرض 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، ومواطن للإصابة إثر انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 55 بطريق وادى النطرون اتجاة العلمين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.

أصابة 3 أجانب روس ومواطن إثر إنقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 55 بطريق وادى النطرون



وخلف الحادث عن إصابة كلا من احمد محمد خطاب، 30 سنه مقيم الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات،، ديماتيلر جراجانوف 14 سنة، ، فلاديمير جراجانوف 8 سنوات، إلينا جراجانوف، 39 سنة

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري بالكيلو 55 بطريق وادى النطرون اتجاة العلمين ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنقلاب سيارة ملاكى واسفر الحادث عن إصابة سيدة وطفلين يحملان الجنسية الروسية ومرافقهم المصرى، وتم المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

بعد سهرة مخدرات .. جزار يتخلص من طليقته بالمطرية

كما أقدم جزار علي قتل طليقته بعد قضائهما سهرة بالشقة ، وتعاطيهما المواد المخدرة فى المطريه ، وتم التحفظ علي الجثة فى ثلاجه الموتى تحت تصرف النيابة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة لسيدة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ ، وبالفحص عثر علي جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة

وبعمل التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبط المتهم.



واعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية طليقته، وكانت معه فى منزلة وتناولوا المخدرات سويا، حتى نشبت مشاجرة بينهما وعلي اثرها تعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.