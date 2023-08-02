10 آلاف دولار عائد متوقع  للفدان.. خطة لزراعة 3 آلاف فدان تين شوكي

تواصل الدولة جهودها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وبجودة عالية، في ظل الازمات الحادة التي أصابت سوق الغذاء العالمي جراء النزاع الدائر بين روسيا و اوكرانيا والمشاكل المتعلقة بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب مما يشكل تهديدا حقيقيا للدول النامية.

ويعد زيت الطعام من السلع الاستراتيجية والتي تسعي مصر إلي تأمين اكبر قدر احتياجاتها منه عبر زيادة معدلات الإنتاج المحلي والتي يتم استيراد أكثر من 95% منها لسد احتياجاتنا بالسوق المحلي .

الدكتور فوزي الدغيدي

وتعتمد الدولة في خطتها على محورين، الأول بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، والثاني بتوطين صناعة الزيت، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وجار التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك بالتعاون بين وزارات الزراعة والتموين والري، وذلك لتنفيذ آليات وإجراءات المحور الأول من الخطة الموضوعة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أنه تم وضع خطة لزراعة 250 ألف فدان فول صويا، و100 ألف فدان عباد شمس، هذا العام، وذلك لزيادة الإنتاج المحلى من سلعة الزيت .

وتطمح وزارة التموين إلى تحقيق 50% اكتفاء ذاتي من بذور الزيت، لإحكام السيطرة على أسعار الزيت محليا، وعدم تأثره بارتفاع أسعاره عالميا.

كما تتابع اللجنة عمليات استخلاص البذور الزيتية من البذور المزروعة محليا، لصالح القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بعد دعوة شركات استخلاص الزيوت بالقطاعين العام والخاص

وقال الدكتور فوزي الدغيدي، رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الاستثمار الزراعي، أن هناك خطة للعديد من الشركات الزراعية للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، حيث تنشئ معاصر صغيرة للعصر الأولي للزيوت لكل 100 فدان، لتقليل التكلفة. فيما يتم إرسال الزيوت إلى المعاصر الكبيرة المجمعة لتنقيتها وإجراء باقي المراحل عليها .

وكشف عن وجود مخطط لاستصلاح وزراعة نحو 3 آلاف فدان تين شوكي والاستفادة من العائد الضخم من هذا المنتج، واستخلاص زيوت التين الشوكي والذي يصل سعر اللتر إلي 1000 دولار مما يحقق عائد اقتصادي جيد الغاية ويلبي احتياجات السوق المحلي.

لفت " الدغيدي " إلى أن التين الشوكي يدخل في العديد من المستحضرات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، ويعتبر من أفضل أنواع الزيوت، مشيرا إلى أن فدان التين الشوكي ينتج بين 7 و10 لتر زيت من الفدان، ليصل العائد من الفدان الواحد إلى 10 آلاف دولار سنويًا.

ولفت إلي إن التين الشوكي يعتبر ثروة حيث يستخلص منه الزيوت، كما ينتج منه السيرب وهو مطلوب بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد الدغيدي علي أن مخلفات التين الشوكي تدخل أيضاً في صناعة الأعلاف نظرًا لارتفاع نسبة الزيوت والبروتين بها. كما تدخل المستخلصات النهائية في إنتاج السيلاج، فضلا عن صناعة الأسمدة العضوية».

وأوضح أنه يتم حاليا العمل علي زارعة 4 آلاف فدان من المحاصيل الزيتيه تتضمن 2000 فدان ذرة و2000 دوار الشمس و ذلك للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت والعمل علي خفض الفاتورة الاستيرادية.

إلى أن تمويل المشروع يتم عن طريق شركة وسيطة تقوم بتجميع عدد من المستثمرين لكل شخص قطعه أرض، ما يأتى دور الشركة فى الاستصلاح والزراعة، بجانب حصولها على جزء تمويلى من بنكا الاهلى المصرى والزراعى بفائدة منخفضة بين 5 و 8٪ مايدعم هذا التوجه ويفتح شهية المستثمر والجزء الأخر تمويلات ذاتية.

وأوضح الدغيدي أن يتم حاليا التوسع فى زراعة 10 آلاف فدان تتضمن أشجار نخيل ونباتات عطرية باستثمارات 2 مليار جنيه بعد نجاح تجربتها، على أن يتم الاستصلاح على مراحل، الأولى 2000 فدان باستثمارات 250 مليون جنيه خلال العامين المقبلين، والاخرى والتى تصل مساحتها 8 آلاف فدان على مدار 5 أعوام، ووفقا للدراسات أن يتم الانتهاء من المشروع كامل خلال عام 2030.