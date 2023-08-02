علي معلول: محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي

بعث علي معلول، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة لجماهير المارد الأحمر، بعد المسيرة الممتدة لـ 7 سنوات داخل القلعة الحمراء.

وساهم معلول في تتويج الأهلي بعدد كبير من البطولات خلال تواجده مع الأهلي، حيث حقق الدوري عدة مرات ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات، والسوبر المصري أكثر من مرة، وكأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين، بجانب السوبر الإفريقي مرتين.

رسالة معلول لجماهير الأهلي

كتب علي معلول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، حيث جاءت رسالته كالتالي:"7سنوات مرت منذ انضمامي للنادي الأهلي العظيم، 7 سنوات رفعت فيها الكثير من الكؤوس وحققت فيها العديد من الانجازات مرتدياً قميص نادي القرن الافريقي".

وأضاف: "مررت بالكثير من اللحظات السعيدة وأخرى كانت صعبة للغاية ، ولكن دائماً ما كان هناك عنصر أساسي وراء الاستمرار والقتال من أجل الفوز وهو الجمهور".

وأتم: "ستظل دائماً محبة جماهير الأهلي هي البطولة الأغلى والحافز الأكبر لي حتى ابذل المزيد من الجهد لإسعاد هذه الجماهير العظيمة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي في السادسة من مساء الغد الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2022/2023.