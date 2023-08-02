شبانة: الأهلي يستقر على ألمانيا لإقامة معسكر الاعداد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مكان المعسكر التحضيري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وصرح الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام: "المسؤولين في النادي الأهلي استقروا على اقامة معسكر اعداد الفريق للموسم الجديد في ألمانيا".

وأضاف شبانة: "اختيار ألمانيا تحديدا جاء برغبة من المدير الفني السويسري مارسيل كولر".

وأتم شبانة تصريحاته قائلا : "ان الأهلي توصل لاتفاقات مع العديد من الأندية المعروفة في المانيا لاقامة مباريات وديه معهم خلال تلك الفترة".

في سياق متصل يواصل الأهلي والمصري البورسعيدي استعداداتهما للموقعة المرتقبة والمنتظرة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2022/2023.

ويخشى جمهور الأهلي من قيادة علي ماهر لأبناء بورسعيد، خاصة وأنه يتسم بالتركيز التكتيكي الشديد، بجانب معرفته لنقاط قوة وضعف الأحمر.

ولم يستطع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، تحقيق الفوز على مدرب المصري خلال النسخة الماضية من بطولة الدوري العام المصري، عندما كان يتولى تدريب فيوتشر.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تنطلق مواجهة الأهلي والمصري في السادسة من مساء الغد الخميس، في المباراة التي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة الأهلي والمصري على قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق نقل المسابقات المحلية خلال السنوات القليلة الماضية