اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يشكر الوفديين على تأييد ترشحه لانتخابات الرئاسة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يشكر جموع الوفديين على تأييد ترشحه لانتخابات الرئاسة".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة يعلن بدء الاستعدادات للمعركة الانتخابية بعد ترتيب البيت الوفدي

أعكف على كتابة برنامجي على محور الإصلاح الاقتصادي والتعليم

أتعهد بمشاركة قوية متسلحًا بتاريخ الحزب ورؤيته في جميع القضايا

أهالي "المثلث" بإمبابة يطالبون بمحافظ الجيزة بسكن بديل في "مساكن المطار"

د. وجدي زين الدين يكتب: الإجراءات صعبة والمخططات شيطانية

انخفاض كبير في أسعار حديد التسليح

انتهاء أزمة الكهرباء نهاية أغسطس

الاختيار معركة معركة ما بعد الثانوية العامة صراع يتجدد كل عام

الزمالك يتحدى النصر في "صراع الكبار"

التعليم: اليوم بدء التظلمات ولا صحة لقائمة أسماء العائلات