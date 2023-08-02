بورسعيد تواصل الاستعداد لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات

واصلت أجهزة محافظة بورسعيد، استعداداتها لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات رقم "56"، والتى تبدأ فاعلياتها فى الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات المحافظة باعتبار أن بطولة الشركات هى عرس رياضي تنتظره محافظة بورسعيد سنويًا لخدمة عمال مصر، وحضر اللقاء المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد الحسيني، مدير الجهاز التنفيذي، ومحمد يونس، منسق البطولة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديرى مديريات الشباب والرياضة، والتموين والتعليم والصحة والثقافة والمرور والكهرباء، والإسعاف والإنقاذ والطوارئ ومكافحة القوارض ومرفق المعديات، والقرى السياحية والشبكة الوطنية، وتم مناقشة عددًا من الإجراءات التنسيقية بين الأجهزة التنفيذية لتنظيم البطولة للخروج بها على أعلى مستوى وبشكل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد تقديم كامل الدعم للبطولة بما يحقق سبل الراحة للمتسابقين القادمين من المحافظات الأخرى خلال فعاليات البطولة خصوصًا أن القطاع الرياضي شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة.

إذ استقبلت المحافظة الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى نظرًا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية، وأن بورسعيد تحقق نجاحًا كبيرًا كل عام في تنظيم واستقبال البطولة، وأن الاستعداد المبكر لاستضافة البطولة التي تضم 23 ألف رياضى من جميع أنحاء الجمهورية.

ووجه رؤساء الأحياء بالاستعداد المكثف لتحقيق واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها خلال الفعاليات وتكثفت الأجهزة التنفيذية استعداداتها لاستقبال البطولة للحفاظ على الوجه والمظهر الجمالى والحضارى لبورسعيد مع رفع كفاءة الفنادق والقرى السياحية لاستقبال الزائرين والمشاركين فيها وتوفير سبل الراحة كافة لهم للخروج بالبطولة بشكل مشرف يليق بمحافظة بورسعيد.