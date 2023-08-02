الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 08:30 م 8/2/2023 8:30:26 PM

ما يحدث من شركة أورانج يعد تعسفًا وإهدارًا لمال المواطنين، رصيد يتم سحبه بدون مقابل خدمة تحت مسميات كول تون، وباقات وهمية ليست بالقيمة المالية الموضحة، الخدمة الرديئة فى الأماكن الداخلية فى الشقق والعمارات فلا تتوفر شبكات ولا تستطيع الاتصال لأن الشبكة فى غيبوبة، وعندما تشكو لا أحد يستمع إليك، ولا حلول.

النقطة الأهم: هل يعقل أن أقوم بشحن باقة إنترنت بـ315 جنيهًا كباقة شهرية يوم26/7 ثم تأتينى رسالة بأن الباقة تنتهى فى31/7؟ ما هذا؟! 5 أيام للباقة وهى من المفترض أن تمتد حتى 26/8؟ ولكن هناك رسالة مفادها 31/7، فكيف ذلك؟ ناهيك عن مشكلات عدة يتعرض لها المواطن.

لذا أتمنى من السيد رئيس مجلس الوزراء محاسبة هذه الشركة "أورنج" على ما تفعله ضد المواطن الذى يتعرض للتعسف والظلم والمعاناة مع خدمتها غير المجدية، وأن يكون هناك عقاب رادع لهذه الشركة.

محمود سيف النصر