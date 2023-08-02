3 تبديلات محتملة في تشكيل الزمالك ضد النصر السعودي

يجري المدرب الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك عدد من التبديلات على تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض مواجهة نادي النصر، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الاولى بالبطولة العربية.

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وكان أوسوريو قد أجرى ثلاثة تبديلات في اللقاء الماضي بنزول كل من عمر جابر وحسام عبدالمجيد وسيد عبدالله نيمار.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد المنستيري

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الكولومبي مباراة الزمالك ضد النصر بنفس التشكيل الذي اختتم به لقاء الشباب الماضي، مع خروج حاتم سكر من التشكيل والذي يتكون من:-

في حراسة المرمى: محمد صبحى.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

في خط الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي.

في خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو " - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تنطلق مباراة الزمالك ضد النصر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتاج الأبيض لتحقيق الانتصار فيها للتاهل لربع نهائي البطولة العربة.

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