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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

دب يوجه رسالة للبشر من حديقة حيوان صينية بعد التشكيك فيه.. فيديو

دب الشمس في حديقة
دب الشمس في حديقة حيوان الصين

بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدببة في حديقة حيوانات صينية، وهي تقف على قدمين وتلوح للبشر، شكك الكثير من النشطاء في حقيقة الدببة وأنها ما هي إلا بشر في زي دببة، فقررت الحديق أن تصدر بيان على شكل رسالة من دب لإنسان قال فيها "يعتقد البعض إني إنسان".

 

قررت حديقة حيوان "هانغتشو" شرقي الصين، رفض التلميحات والمزامع التي تتحدث عن ظهور بعض الدببة في هيئة بشر يرتدون ملابس.

 

وأعلنت حديقة الحيوان، في بيان على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن الدببة الشمسية التي لديها جاءت من ماليزيا وهي أصغر في الحجم مقارنة بالدببة الأخرى التي تبدو مختلفة حقيقية.

 

وأوضح البيان الذي أعد ليظهر وكأنه رسالة من دب "يعتقد البعض أنني إنسان.. يبدو أنكم لا تفهمونني جيدا".

 

دب الشمس يشبه الكلاب الكبيرة في حجمه إذ يبلغ ارتفاعه 1.3 متر إذا وقف على رجليه الخلفيتين، بينما يصل ارتفاع الدببة الأخرى إلى 2.8 متر، بحسب البيان.

 

 

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