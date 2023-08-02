دب يوجه رسالة للبشر من حديقة حيوان صينية بعد التشكيك فيه.. فيديو

بعد انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدببة في حديقة حيوانات صينية، وهي تقف على قدمين وتلوح للبشر، شكك الكثير من النشطاء في حقيقة الدببة وأنها ما هي إلا بشر في زي دببة، فقررت الحديق أن تصدر بيان على شكل رسالة من دب لإنسان قال فيها "يعتقد البعض إني إنسان".

قررت حديقة حيوان "هانغتشو" شرقي الصين، رفض التلميحات والمزامع التي تتحدث عن ظهور بعض الدببة في هيئة بشر يرتدون ملابس.

A video of a "human-like" black #bear 🐻at #Hangzhou Zoo went viral! But the zoo staff denies it's a person in disguise—too hot to bear! #animal pic.twitter.com/47y9VzslYQ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 31, 2023

وأعلنت حديقة الحيوان، في بيان على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بأن الدببة الشمسية التي لديها جاءت من ماليزيا وهي أصغر في الحجم مقارنة بالدببة الأخرى التي تبدو مختلفة حقيقية.

وأوضح البيان الذي أعد ليظهر وكأنه رسالة من دب "يعتقد البعض أنني إنسان.. يبدو أنكم لا تفهمونني جيدا".

دب الشمس يشبه الكلاب الكبيرة في حجمه إذ يبلغ ارتفاعه 1.3 متر إذا وقف على رجليه الخلفيتين، بينما يصل ارتفاع الدببة الأخرى إلى 2.8 متر، بحسب البيان.