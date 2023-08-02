العثور على جثمان سيدة داخل ثلاجة بالإسكندرية.. تفاصيل

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على جثمان سيدة متعفنة داخل ثلاجة فى شقة بشارع الترعة المردومة، وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة.

ووجه مدير أمن بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام في واقعة العثور على جثمان سيدة متعفنة داخل ثلاجة شقة في شارع الترعة المردومة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وباستصدار إذن من النيابة العامة انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة العثور على جثمان سيدة موضوع في جوال بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

وتبين أن الجثة للمدعوة "أ.ع.ص.ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة فى مساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وفى سياق اخر ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخص قام بإنهاء حياة سيدة طعناً ونشر مقطعاً مُصوراً يُوثق لحظات احتضارها عبر موقع فيسبوك.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن مركز شرطة مدينة سان ماتيو في ولاية كاليفورنيا تلقى بلاغاً بشأن مقطع فيديو منشور على فيسبوك يُوثق لحظات احتضار سيدة.

مُجرم يُزهق روح سيدة في لحظة غدر

وأكد التقرير على أن رجال الشرطة واصلوا البحث لمدة 3 ساعات قبل أن يجدوا صلة مُمكنة تربط الجريمة بالمُشتبه به في القضية مارك ميرشيكوف بعد جهود مضنية وتدقيق.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض عليه بعد ساعتين من تحديد اسمه كمُشتبه به بدون إبداء أي مُقاومة.

وبحسب الإفادات الرسمية فإن الضحية كانت تعرف الجاني، ولكن لايزال الدافع وراء الجريمة مجهولاً وسيتم كشفه بمزيدٍ من التحقيقات.

وتبقى كل المعلومات المعروفة حالياً أن الجاني وثق بالتصوير بدون رحمة اللحظات الأخيرة من حياة ضحيته ونشر الفيديو على الفيسبوك.

وكشفت السلطات هوية الضحية وتبين أنها تُدعى كلاريبل إستريلا، وفارقت الحياة تأثراً بطعنات من سكين تسبب في أضرارٍ جسدية هائلة.

ولم يتم تحديد شكل العلاقة بين الجاني والمجني عليه والمدى الذي وصلت إليه، وتم العثور على جثمان الضحية بعد ما يُقارب 3 ساعات من وفاتها.

وتكثف جهات التحقيق في الولايات المُتحدة الأمريكية جهودها من أجل الإجابة على الأسئلة العالقة بشأن القضية، وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن القصاص من الجاني وكيف سيكون حُكم المحكمة عليه.