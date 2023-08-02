في صفقة إنتقال قياسية.. السيتي يضم الكرواتي جافارديول من لايبزيج الالماني

إقترب نادي مانشيستر سيتي من التوصل لاتفاق مع نادي لايبزيج الالماني لضم مدافعه الكرواتي جاسكو جافارديول مقابل 90 مليون جنية أسترليني ليكون المدافع الأغلي في تاريخ كرة القدم .

وقال صحيفة الديلي ميل ان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشيستر سيتي مصر على ضم جافارديول خلال الساعات القليلة القادمة لدعم خط دفاعه قبل ساعات من مواجهة فريقه امام الأرسنال في مباراة الدرع الخيرية يوم الاحد المقبل.

وقالت الصحيفة ان المدافع الكرواتي سيخضع للكشف الطبي يوم الجمعة المقبل في مدينة مانشيستر الإنجليزية قبل الاعلان عن الصفقة يوم السبت على الاكثر بشكل رسمي.

وغادر جافارديول معسكر فريقه الالماني استعدادا للموسم الجديد بعد ان تأكدت أنباء نجاح المفاوضات بين ناديه ومانشيستر سيتي وانتقاله لبطل دوري أبطال أوربا في نسخته الأخيرة .

يذكر ان جاسكو جافارديول كان احد اهد نجوم منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر والتي احرز منتخب كرواتيا المركز الثالث والميدالية البرونزية .