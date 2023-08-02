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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط ديلر الحشيش في قبضة الأمن بالقناطر الخيرية

الحشيش
الحشيش

ألقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية،  بالقبض على عاطل، لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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سقوط ديلر الحشيش في قبضة الأمن بالقناطر الخيرية 

البداية كانت بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية ، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمخدرات.

باتخاذ الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 4 قضايا، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترافات  ديلر الحشيش بالقناطر الخيرية

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

السيطرة  حريق بشقة سكنية بمنطقة  شبرا الخيمة

وفي واقعة أخري، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، دون وقوع  إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، حيث رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

والبداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

علي الفور ، تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث "مغلقة"، بعقار مكون من 6 طوابق، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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