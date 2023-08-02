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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أعضاء مجلس إدارة الزمالك يؤازرون الفريق قبل مواجهة النصر

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفارس الأبيض في السعودية، وخالد لطيف أمين الصندوق وعلاء مقلد عضو المجلس وشريف حسين المدير التنفيذي وباسم زيادة مدير العلاقات العامة على حضور مران اليوم الأربعاء.

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أعضاء مجلس إدارة الزمالك يؤازرون الفريق

أقيم مران الزمالك اليوم على ملعب عكاظ في إطار الاستعداد للقاء نادي النصر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية الأبطال.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد المنستيري كل من:-

في حراسة المرمى: محمد صبحى.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح 

في خط  الوسط: عمر جابر –  نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي.

في خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو " - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

 

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