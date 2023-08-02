رابط وموعد التقديم على وظائف القوات البرية الملكية السعودية

طرحت القوات البرية ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال عدد من الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات في إدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة وفق شروط وضوابط محددة الأمر الذي جعلها من اكثر الموضوعات بحثًا بالمملكة العربية السعودية.

وظائف القوات البرية بوزارة الدفاع

وأعلنت القوات البرية أن الوظائف المتاحة تبلغ 138 وظيفة في التخصصات الهندسية والفنية والحرفية والعمالية، لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية، والمتوفرة في العديد من المناطق العسكرية والتي تم توزيعها كالأتي:

35 وظيفة في العيينة.

25 وظيفة في خميس مشيط.

22 وظيفة في المنطقة الشرقية.

20 وظيفة في نجران.

12 وظيفة في الطائف.

11 وظيفة في الخرج والسليل.

7 وظائف في القصيم.

6 وظائف في المدينة المنورة.

وظائف القوات البرية..مواعيد التقديم

واوضحت القوات البرية ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال أن التقديم على وظائفها المعلنة يبدأ من تاريخ 19 محرم 1445هـ ويستمر لمدة خمسة أيام.

وظائف القوات البرية..رابط بوابة التوظيف

ودعت الإدارة الراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة لكل تخصصعبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع من خلال الرابط التالي.. https://jobs.mod.gov.sa.

فيما يتم تفعيل رابط التقديم في الموعد المحدد للتسجيل على الوظائف.

يذكر أن القوات البرية الملكية السعودية هي المعنية بحماية أمن المملكة العربية السعودية ومصالحها من التهديد الخارجي، والتنسيق المتكامل مع عناصر القوى الوطنية لتعزيز الأمن الوطني، إضافةً إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال بيئة عمل قائمة على الجدارة.