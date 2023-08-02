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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حقيقة رحيل إيجور كورنادو عن الاتحاد بعد ضم فابينيو

إيجور كورنادو
إيجور كورنادو

انتشر في الساعات الأخيره أنباء تفيد برحيل النجم البرازيلي إيجور كورنادو عن صفوف نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، والتي تأتي على حساب اللاعب طارق حامد.

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نونو سانتو يحدد بديل طارق حامد ضد الشرطة بالبطولة العربية

حقيقة رحيلة إيجور كورنادو

يفاضل نونو سانتو بين أحد أجانب الفريق لرحيل أحدهم قبل بداية الموسم الجديد، بعدما أصبح العميد يمتلك 10 لاعبين أجانب في قائمته من بينهم أحمد حجازي المصاب.

أكدت تقارير أن كورنادو لن يرحل عن الاتحاد بعد التعاقد مع فابينيو وأنه لا يوجد مقارنة بينه وبين طارق حامد لاختيار أحدهم في وسط الملعب، وأن اللاعب البرازيلي من أهم أسلحة نونو سانتو في الملعب.

نونو سانتو يختار الأجنبي الراحل

إصابة طارق حامد ستمنعه عن المشاركة في مباراة الشرطة العراقي بالجولة الثالثة من البطولة العربية، لكنها لن تكون سببًا في رحيله عن الاتحاد، خاصة بعد تمسك نونو سانتو مدرب النمور ببقاء اللاعب.

أكد سانتو أنه سيعلن عن اللاعب الأجنبي الذي يرحل في الوقت المناسب، لكنه لن يكون في الوقت الحالي.

كورنادو ضمن المرشحين للرحيل

خرج أحمد حجازي من قائمة الفريق لحين تعافية من الإصابة، وظهر أسماء كل من كورنادو وطارق حامد وعبدالرزاق حمدالله ضمن القائمة التي ستشهد رحيل أحدهم قبل بداية الموسم.

 

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