نجم الهلال السابق ثامن صفقات نادي القادسية

نجح فريق نادي القادسية السعودي في التعاقد مع أحد لاعبي نادي الهلال السابقين، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023، ولدعم مركز الظهير الأيسر.

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القادسية يضم عبدالله الشامخ ثامن صفقات الفريق

تعاقد القادسية مع اللاعب عبدالله الشامخ الظهير الأيسر لنادي الفيحاء ولاعب الهلال السابق، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، وتنتهي بنهاية موسم 2025-2026.

لعب عبدالله الشامخ من قبل لأندية الهلال والرائد والوحدة والشباب والفيحاء، ويخوض التجربه السادسة في مسيرته مع نادي القادسية.

عبدالله الشامخ هو ثامن صفقات القادسية استعدادًا للموسم الجديد، وتعاقد الفريق مع كل من الفارو جونزاليس مدافع النصر السابق وماكس باور ومباي دياني وأحمد آل جبيع وأيمن الخليف وعبدالله الزوري، وحارس المرمى جويل روبلز، فضلًا عن التعاقد مع المدرب روبي فاولر أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي.

كتب نادي القادسية من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "عبدالله الشامخ لاعبًا لنادي القادسية لمدة ثلاثة أعوام قادمة".

وكان نادي القادسية قد أعلن أمس التعاقد مع اللاعب عبدالله الزوري لموسم واحد فقط، قادمًا من فريق نادي أبها.

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