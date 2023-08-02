الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 05:39 م 8/2/2023 5:39:27 PM

نظرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تغيب عن قناة السويس التى تعد شريان من شرايين التجارة الهامة بل هو الشريان الأهم وذلك ظهر جليا عندما شهدت القناة مشكلة جنوح السفينة التي أوقفت التجارة حول العالم وبفضل تطوير الرئيس السيسي للقناة وتأهيل وتدريب كوادرها حلت الأزمة في وقت قياسي واعادة الشريان للحياة مره أخري

وتحتفل مصر بأهم منبع من منابع الاقتصاد المصري الذي ظل ينبض بالخير على مدار السنوات الماضية وسينبض كذلك في السنوات المستقبلية بفضل اهتمام الرئيس السيسي بالتطوير وجهود رجال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.تتمتع قناة السويس بأهمية تاريخية كبيرة ، حيث شهدت تطورات وأحداث كبرى منذ افتتاحها في 17 نوفمبر 1869 . إلا أن أحد أبرز الأحداث في تاريخ قناة السويس كان تأميمها الذي حدث في 26 يوليو 1956 بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر كان لقرار تأميم القناة تأثير عميق على مصر والمجتمع الدولي.

شكل تأميم قناة السويس نقطة تحول في التاريخ المصري. اعتُبر قرار الرئيس عبد الناصر باستعادة ملكية القناة من شركة قناة السويس ، التي كانت تسيطر عليها المصالح الأجنبية ، خطوة مهمة نحو تأكيد سيادة مصر واستقلالها.. هدفت هذه الخطوة إلى إعادة حقوق القناة إلى أصحابها وتأمين سيطرة أكبر على العمليات اللوجستية المصاحبة للسفن .. ويهدف قرار التأميم أيضًا إلى تحقيق إيرادات لمصر من خلال رسوم العبور ، وتمكين البلاد من تمويل مشاريع التنمية وتعزيز اقتصادها

أثار تأميم قناة السويس ردود فعل قوية وكان له عواقب وخيمة على المستويين الإقليمي والدولي. وقد انطلق العدوان الثلاثي ، الذي شاركت فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ، رداً على التأميم يهدف هذا التدخل العسكري إلى استعادة السيطرة على القناة وإزاحة عبد الناصر من السلطة لكن المجتمع الدولي ، بما في ذلك الاتحاد السوفيتي ، أدان العدوان ودعا إلى حل سلمي في النهاية ، أدت أزمة السويس إلى تحول في ديناميكيات القوة العالمية وسلطت الضوء على أهمية إنهاء الاستعمار وتقرير المصير يظل تأميم قناة السويس رمزًا لنضال مصر من أجل الاستقلال والسيادة

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأميم في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31 مليار و599 مليون طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وطوال ما يزيد عن 67 عاماً تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت 143 مليار و864 مليون دولار، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

كان لقناة السويس تأثير اقتصادي كبير على المنطقة ، لا سيما من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية للقناة اجتذبت العديد و المؤسسات الصناعية والتجارية ووفرت فرص عمل للمجتمعات المحلية تجاوز حجم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية 25 مليار دولار من خلال 192 مشروعا ، كما أنشأت الحكومة المصرية ذراعًا استثماريًا لتوجيه الأموال إلى مشروعات القناة من خلال تطوير المنطقة الاقتصادية والمشاريع المرتبطة بها ، أصبحت قناة السويس مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي لمصر

تحمل قناة السويس أيضًا أهمية ثقافية للمجتمعات المحلية. فقد تشكلت مدن القناة، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس من خلال وجود القناة وطوّرت هوية فريدة نتيجة لذلك.

لم تخدم القناة التجارة العالمية فحسب ، بل خدمت أيضًا المجتمع المصرى، ومصر بُذلت جهود لتجديد وتطوير البرامج والزيارات السياحية ، بما في ذلك مدن القناة في البرامج السياحية ، وتنمية الوعي السياحي المجتمعي بأهمية السياحة في تحقيق التنمية ، واصبحت قناة السويس جزءًا لا يتجزأ من النسيج الثقافي للمنطقة ، وتشكل حياة وهويات المجتمعات المحلية.

تعد قناة السويس شهادة على الهندسة البشرية والابتكار ، حيث سمح للسفن بتجاوز الرحلة الغادرة والمستهلكة للوقت حول الطرف الجنوبي من إفريقيا. قللت القناة من وقت النقل وتكاليفه ، . علاوة على ذلك ، فقد لعبت دورًا حاسمًا في استثمار وتصنيع الشرق الأوسط وإفريقيا ، حيث سمحت للقوى الأوروبية بالوصول إلى أسواق وموارد جديدة

أصبحت قناة السويس طريقًا تجاريًا مهمًا يربط بين أوروبا وآسيا ، مما يجعلها جزءًا أساسيًا فى حركة التجارة. إنه أقصر طريق ملاحي بين الشرق والغرب وأسرع طريق للمرور عبر المحيط وقد أبرزت الدراسات الأهمية التجارية للقناة ، و أدت إلى زيادة الحركة التجارية ، والحد من حركة البضائع حول رأس الرجاء الصالح ،و سمحت القناة أيضًا بنقل كميات كبيرة من النفط والغاز ، مما جعلها طريقًا تجاريًا حيويًا لصناعة الطاقة لعبت شركات قناة السويس دورًا مهمًا في ضمان المرور الآمن والفعال للسفن عبر القناة ، مما ساهم في نمو التبادل التجارى،وزادت حجم التجارة بعد إنشاء القناة الجديدة التى امر بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسهل مرور السفن، وتقليل وقت الانتظار لعبورها