خطة مستقبلية بـ7 قطاعات لتحقيق رؤية قنا 2030

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الخطط المستقبلية التي تم اعدادها ، للمشروعات الخدمية " قنا ٢٠٣٠ " سيتم الإعتماد عليها كمرجع استرشادي ، لتنفيذ المشروعات الخدمية المقترحة.

قنا 2030 تتماشي مع مصر 2030

وأكد المحافظ، أن هذه الخطط سنوية تتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر ٢٠٣٠ ) ، بما يساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة وتوفير خدمات نموذجية في قطاعات الصحة ، والتربية والتعليم ، والتضامن الاجتماعي ، والطرق ، والتموين ، ومرافق البنية التحتية ( مياه شرب - صرف صحي - كهرباء - تليفونات - غاز طبيعي ) ، والخدمات المحلية كالنظافة وأعمال التجميل والتشجير.

وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمناقشة، الخطط المستقبلية للمشروعات الخدمية " قنا ٢٠٣٠ " الخاصة بمديريات الخدمات و شركات المرافق.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية ورؤساء شركات المرافق .

6 سنوات مستقبلية لتنفيذ الخطة

واستمع المحافظ، خلال الاجتماع لشرح تفصيلي من القيادات التنفيذية بالموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بكل مؤسسة ، ومدي كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها ، كما تضمن العرض، الخطة المستقبلية المُقترحة لتلك المؤسسات مُوضح بها الإحتياجات اللازمة مُحددة بجداول زمنية يتم تنفيذها خلال ٦ سنوات بحد أقصي ، بهدف الوصول إلي تقديم خدمات مثالية للمواطنين في كافة مناحي الحياة اليومية .

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع الشكر لمسئولي الأجهزة التنفيذية على جهودهم المتواصلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع.

وذكر المحافظ، أن محافظة قنا أصبحت تمتلك جهاز تنفيذي كفء ساهم في تحقيق أداء متميز انعكس بالإيجاب على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.