10 ضوابط للتقديم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 1445

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.. زادت معدلات البحث عليها بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع فتح بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم اليوم الأربعاء الموافق 15محرم 1445هـ / 2 أغسطس 2023م.

وأعلنت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه لا توجد أولوية في القبول بناء على تاريخ التقديم، مؤكدة أنه لا يؤثر التقديم في أول يوم عن آخر يوم والذي يكون يوم 20 محرم 1445هـ الموافق 7 أغسطس 2023م الساعة (12ظهراَ).

متى يسقط حق الطالبة في الترشح بجامعة الأميرة نوره

وأوضحت الجامعة أن التقديم على البوابة لا يعني قبول الطلب، داعية الطالبات متابعة حالة الطلب والتحقق من حفظ الرغبات، عبر الدخول على أيقونة (الدخول إلى تقديم سابق).

وشددت على أنه يتم إلغاء قبول الطالبة غير السعودية من أم سعودية ويسقط حقها في الترشيح إذا لم يتم إرسال المستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

تعليمات التقديم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

ونشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عدد من الإرشادات الخاصة بالتقديم على برامج الدبلوم في الجامعة والتي جاءت على النحو التالي:

إن بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للطالبات السعوديات ومن في حكمهن . يمكن الدخول على بوابة القبول الإلحاقي لبرامج الدبلوم من خلال رقم الهوية والمعدل التراكمي للثانوية. لا توجد أولوية في القبول بناء على تاريخ التقديم، وبالتالي لا يؤثر التقديم في أول يوم عن آخر يوم، طالما أنه خلال الفترة المحددة للتقديم، وسيتم الفرز بعد اِنتهاء فترة التقديم وإغلاق البوابة. توجد إمكانية للتعديل على الطلب والرغبات حتى موعد إغلاق الخدمة، من خلال أيقونة (متابعة تقديم سابق)، ولا يمكن التعديل بعد ذلك. التقديم على البوابة لا يعني قبول الطلب، ولمتابعة حفظ الطلب وإرساله وحالته ، نأمل الدخول على أيقونة (متابعة تقديم سابق). بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم سيتم الترشيح للقبول مفاضلةً بين المتقدمات تنافسياً وفق ترتيب الرغبات ومعايير وشروط القبول والمقاعد المتاحة والمعتمدة في هذه البرامج، لملء المقاعد في حالة انسحاب بعض الطالبات المقبولات. بعد المفاضلة يتم إعلان نتيجة القبول حسب الجدول الزمني المعلن، وعلى الطالبة الدخول على أيقونة (متابعة تقديم سابق)، للاطلاع على نتيجة الترشيح وتأكيد رغبتها في القبول في التخصص المرشحة له في الفترة المحددة لذلك. في حال الترشح للقبول يلزم الطالبة تأكيد القبول من خلال الدخول على أيقونة (متابعة تقديم سابق)، وفي حال عدم تأكيد القبول في الفترة المحددة لذلك، سيعتبر طلب قبول الطالبة ملغياً نهائياً للسنة الحالية، ويسقط حق الطالبة في التخصص الذي رشحت للقبول به. لا حاجة لتسليم أي أوراق تثبت أن المتقدمة من أسر شهداء الواجب أو من المستفيدات من الضمان الاجتماعي أو من أسر المشاركين في الحد الجنوبي، فالتقديم إلكتروني وسيتم المفاضلة بين جميع الفئات المتقدمة من خلال معايير وشروط القبول، ووفق المتاح من المقاعد يجب على الطالبة غير السعودية من أم سعودية مراجعة إدارة القبول بالجامعة خلال الفترة المحددة للتقديم مصطحبة المستندات الآتية :

-أصل هوية مقيم وجواز السفر وصورة منهما.

-أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

-أصل بطاقة الهوية الوطنية لوالدتها وصورة منها.