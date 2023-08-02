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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نونو سانتو يُعلن تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الشرطة العراقي بالبطولة العربية

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي

أعلن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة اليوم ضد نادي الشرطة العراقي، في منافسات الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

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ويتواجد صالح العمري على رأس تشكيل الاتحاد الأقرب لمواجهة اليوم ضد الشرطة العراقي، ومعه مروان الصحفي وهارون كمارا، بعدما قرر نونو سانتو إراحة بعض من العناصر الأساسية.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الشرطة العراقي

في  حراسة المرمى: مارسيلو جروهي 

في خط الدفاع: زكريا هوساوي - بامسعود – أحمد شراحيلي – مهند الشنقيطي – مدالله العليان .

في خط الوسط: سلطان الفرحان - عوض الناشري. 

في خط الوسط الهجومي: صالح العمري - مروان الصحفي 

هارون كمارا في قلب الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد ضد الشرطة العراقي كل من أسامه المرمش في حراسة المرمى وكريم بنزيما ونجولو كانتي ورومارينيو وإيجور كورنادو وعبدالرزاق حمدالله وجوتا وفيصل العيسي وفر حة الشمراني.

قرر نونو سانتو إراحة العناصر الأساسية وتجهيزها لدور ربع نهائي البطولة العربية، بعدما ضمن الفريق التأهل بـ 6 نقاط من الانتصار في أول مواجهتين.

 

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