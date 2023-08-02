نونو سانتو يُعلن تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الشرطة العراقي بالبطولة العربية

أعلن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة اليوم ضد نادي الشرطة العراقي، في منافسات الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

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ويتواجد صالح العمري على رأس تشكيل الاتحاد الأقرب لمواجهة اليوم ضد الشرطة العراقي، ومعه مروان الصحفي وهارون كمارا، بعدما قرر نونو سانتو إراحة بعض من العناصر الأساسية.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الشرطة العراقي

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: زكريا هوساوي - بامسعود – أحمد شراحيلي – مهند الشنقيطي – مدالله العليان .

في خط الوسط: سلطان الفرحان - عوض الناشري.

في خط الوسط الهجومي: صالح العمري - مروان الصحفي

هارون كمارا في قلب الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد ضد الشرطة العراقي كل من أسامه المرمش في حراسة المرمى وكريم بنزيما ونجولو كانتي ورومارينيو وإيجور كورنادو وعبدالرزاق حمدالله وجوتا وفيصل العيسي وفر حة الشمراني.

قرر نونو سانتو إراحة العناصر الأساسية وتجهيزها لدور ربع نهائي البطولة العربية، بعدما ضمن الفريق التأهل بـ 6 نقاط من الانتصار في أول مواجهتين.

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