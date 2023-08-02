زعيم المُعارضة الإسرائيلية يحث الشرطة على احترام المُحتجين

دعا زعيم المُعارضة الإسرائيلية، "يائير لابيد"، مفوض الشرطة كوبي شبتاي إلى إصدار أوامر تدعو إلى احترام المُشاركين في الاحتجاجات المُناهضة للحكومة، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم الأربعاء.

وفي بيان، حث لابيد الشرطة على"احترام مئات الآلاف من المواطنين الذين يعبرون عن حقوقهم الديمقراطية، وصقل إجراءات استخدام القوة، والتحقيقات والاعتقالات، وقبل كل شيء تجاهل الدعوات السياسية التي تهدف إلى خلق انقسام حاد بين الناس".

وأضاف: "ستكون كارثة إذا أصبحت الشرطة في دولة إسرائيل أداة في يد مجرم مدان تستخدم لتنفيذ السياسات العنيفة والمناهضة للديمقراطية لوزير متطرف"، في إشارة إلى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير.

وشدد على أن "الشرطة يجب أن تتصرف بنضج ومسؤولية وأن تتخطى رغبة الوزير في" ملء مستشفى إيخيلوف بالجرحى".

تجميد التعديلات القضائية

من ناحية أخرى، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد الحكومة بتجميد التعديلات القضائية 18 شهرا، كشرط لاستئناف التفاوض حول صيغة يتفق عليها كل الأطراف.

وفي مقابلة مع Ynet كشف لابيد أنه كان قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن قانون المعقولية المناهض للديمقراطية، قبل أن يدخل وزير الأمن إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين على الخط وينسفا الاتفاق، بالتهديد بحل الحكومة، فكان رئيس الوزراء خائفا واستسلم لهما، وهكذا تم تمرير قانون المعقولية.

وفي شأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، قال لابيد: "من المستحيل فعل ذلك مع نتنياهو".

وتابع: "استبعد فكرة الانضمام إلى الحكومة مع رئيس الوزراء الحالي، سأكون أول من يشكل حكومة مع الليكود لكن لا يمكن أن يتم ذلك مع نتنياهو".

وبحسب قوله، فإن "الحل الوحيد الذي سيسمح بالعودة للمحادثات هو تجميد التشريعات. وقال: "على الحكومة والمعارضة أن تشرعا بشكل مشترك تجميدا لمدة 18 شهرا، تجري خلالها مباحثات في مقر الرئيس يتسحاق هرتصوغ".