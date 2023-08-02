الدقهلية تتابع العمل داخل المجمعات الحكومية بقري حياة كريمة بشربين

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة العمل داخل المجمعات الحكومية بقري حياة كريمة بشربين، والتأكد من مدي تأدية الخدمة للمواطنين وعدم وجود أي معوقات .

ووجه المحافظ، بالمرور علي كافة المجمعات الخدمية بقري شربين للتأكد من رضا المواطنين بالخدمة المقدمة لهم، مشدداً علي ضرورة تأدية الخدمة علي اكمل وجه وتأديتها بابتسامه.

وأكد محافظ الدقهلية، أن مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة، فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات .

وأشار المحافظ، إلى ضرورة الاستفادة من مبادرة حياة كريمة بشربين وتطبيقها علي مراكز المرحلة الثانية لتلافي اي مشاكل او معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل العمل حتي تكون الدقهلية في مقدمة المحافظات.

جاء ذلك بحضور المهندسة ريهام عبدالشافي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظه ،واللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين ، والعقيد ياسر أبوالفتوح مدير الأحوال المدنية بالدقهلية ، و السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، وأيمن ناصف مدير عام بريد الدقهلية ، والمهندس هشام القصاص رئيس قطاع شرق الدلتا بوزارة الاتصالات ،. والمهندس محمد اسماعيل رئيس قطاع الاتصالات بالدقهلية ، و طارق عبدالرحمن وكيل وزارة الشهر العقاري بالدقهلية .